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Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın farklı bölgelerindeki doğal güzellikleri, kültürel mirası ve geleneksel yaşamı değerlendiren uluslararası turizm listesinde Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Toplam 52 köyün seçildiği prestijli listede Türkiye’den yer alan 4 köy, doğal güzellikleri, tarihi dokusu, yerel üretimi ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE LİSTEYE GİREN DÖRT TÜRK KÖYÜ VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Uluslararası turizm listesinde Türkiye’yi Muğla’dan Akyaka, İzmir’den Barbaros, Mardin’den Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız temsil ediyor:

MUĞLA – AKYAKA (ULA):

Doğal güzellikleri ve mimarisiyle tanınan Akyaka'da Azmak Nehri en dikkat çeken doğal değer olarak öne çıkıyor. Geleneksel mimarinin korunduğu köy, sakin atmosferi ve doğayla uyumlu turizm modeliyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

İZMİR – BARBAROS (URLA)

Yerel üretimi, el sanatları, özgün gastronomisi ve köy kültürünü yaşatmaya yönelik kültürel etkinlikleriyle listeye girdi. Köy, turizm faaliyetlerini geleneksel yaşamın izleriyle harmanlayarak sürdürüyor.

MARDİN – ANITLI

Mezopotamya coğrafyasının karakteristik özelliklerini taşıyan köy, taş mimarisi ve zengin tarihiyle öne çıkıyor. Farklı kültür ile inançların izlerini barındıran Anıtlı, geleneksel yaşamı yakından tanıma imkânı sunuyor.

ANTALYA – KALE ÜÇAĞIZ (DEMRE)

Likya uygarlığının izlerini barındıran kıyı köyü, antik kalıntıları, koyları ve denizle iç içe geçmiş tarihi yapısıyla Akdeniz kıyısında fark yaratıyor.

BM TURİZM ÖRGÜTÜ'NÜN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ TAM LİSTESİ

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün 2025 yılı için belirlediği alfabetik sıralı tam liste şu şekildedir:

Agaete, İspanya

Akyaka, Türkiye

Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala

Anıtlı, Türkiye

Antônio Prado, Brezilya

Arquà Petrarca, İtalya

Asolo, İtalya

Asuka, Japonya

Barbaros, Türkiye

Bellano, İtalya

Bled, Slovenya

Carlos Pellegrini, Arjantin

Chamarel, Mauritius

Digang, Çin

Dongluo, Çin

Ezcaray, İspanya

Flößerstadt Schiltach, Almanya

Güneydoğu Grand Nehri, Mauritius

Hosszúhetény, Macaristan

Huanggang, Çin

Jikayi Şehri Köyü, Çin

Kale Üçağız, Türkiye

Kandelous, İran

Kaštelir Labinci, Hırvatistan

Khinalig, Azerbaycan

Kolochava, Ukrayna

Koyasan, Japonya

Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek

Loriga, Portekiz

Lô Lô Chải, Vietnam

Maimará, Arjantin

Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya

Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri

Mértola, Portekiz

Mórahalom, Macaristan

Muju Köyü, Güney Kore

Murillo, Kolombiya

Neot Semadar, İsrail

Kuzey Azrak, Ürdün

Pacto, Ekvador

Pemuteran, Endonezya

Plateliai, Litvanya

Pont-Croix, Fransa

Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam

Şafiabad, İran

Shodoshima, Japonya

Soheili, İran

Synevyrska Polyana, Ukrayna

Tonosho, Japonya

Valendas, İsviçre

Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz

Yangsuri, Kore Cumhuriyeti

