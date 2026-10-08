Dünyanın farklı bölgelerindeki doğal güzellikleri, kültürel mirası ve geleneksel yaşamı değerlendiren uluslararası turizm listesinde Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Toplam 52 köyün seçildiği prestijli listede Türkiye’den yer alan 4 köy, doğal güzellikleri, tarihi dokusu, yerel üretimi ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.
İŞTE LİSTEYE GİREN DÖRT TÜRK KÖYÜ VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Uluslararası turizm listesinde Türkiye’yi Muğla’dan Akyaka, İzmir’den Barbaros, Mardin’den Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız temsil ediyor:
MUĞLA – AKYAKA (ULA):
Doğal güzellikleri ve mimarisiyle tanınan Akyaka'da Azmak Nehri en dikkat çeken doğal değer olarak öne çıkıyor. Geleneksel mimarinin korunduğu köy, sakin atmosferi ve doğayla uyumlu turizm modeliyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
İZMİR – BARBAROS (URLA)
Yerel üretimi, el sanatları, özgün gastronomisi ve köy kültürünü yaşatmaya yönelik kültürel etkinlikleriyle listeye girdi. Köy, turizm faaliyetlerini geleneksel yaşamın izleriyle harmanlayarak sürdürüyor.
MARDİN – ANITLI
Mezopotamya coğrafyasının karakteristik özelliklerini taşıyan köy, taş mimarisi ve zengin tarihiyle öne çıkıyor. Farklı kültür ile inançların izlerini barındıran Anıtlı, geleneksel yaşamı yakından tanıma imkânı sunuyor.
ANTALYA – KALE ÜÇAĞIZ (DEMRE)
Likya uygarlığının izlerini barındıran kıyı köyü, antik kalıntıları, koyları ve denizle iç içe geçmiş tarihi yapısıyla Akdeniz kıyısında fark yaratıyor.
BM TURİZM ÖRGÜTÜ'NÜN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ TAM LİSTESİ
Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün 2025 yılı için belirlediği alfabetik sıralı tam liste şu şekildedir:
Agaete, İspanya
Akyaka, Türkiye
Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala
Anıtlı, Türkiye
Antônio Prado, Brezilya
Arquà Petrarca, İtalya
Asolo, İtalya
Asuka, Japonya
Barbaros, Türkiye
Bellano, İtalya
Bled, Slovenya
Carlos Pellegrini, Arjantin
Chamarel, Mauritius
Digang, Çin
Dongluo, Çin
Ezcaray, İspanya
Flößerstadt Schiltach, Almanya
Güneydoğu Grand Nehri, Mauritius
Hosszúhetény, Macaristan
Huanggang, Çin
Jikayi Şehri Köyü, Çin
Kale Üçağız, Türkiye
Kandelous, İran
Kaštelir Labinci, Hırvatistan
Khinalig, Azerbaycan
Kolochava, Ukrayna
Koyasan, Japonya
Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek
Loriga, Portekiz
Lô Lô Chải, Vietnam
Maimará, Arjantin
Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya
Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri
Mértola, Portekiz
Mórahalom, Macaristan
Muju Köyü, Güney Kore
Murillo, Kolombiya
Neot Semadar, İsrail
Kuzey Azrak, Ürdün
Pacto, Ekvador
Pemuteran, Endonezya
Plateliai, Litvanya
Pont-Croix, Fransa
Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam
Şafiabad, İran
Shodoshima, Japonya
Soheili, İran
Synevyrska Polyana, Ukrayna
Tonosho, Japonya
Valendas, İsviçre
Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz
Yangsuri, Kore Cumhuriyeti