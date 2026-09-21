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Edirneli girişimci çift Gökhan ve Meltem İzel Çekver, kentin simgelerinden Karaağaç acı biberi ile tescilli Edirne kırmızısını farklı ürünlerle tanıtmak için çalışma başlattı.

Çiftin 2024 yılında geliştirmeye başladığı fikir kapsamında hazırlanan ürünler, kentte düzenlenen festivallerde açılan stantlarda vatandaşların ve turistlerin beğenisine sunuluyor.

Kentin kültürünü ve gastronomik değerlerini farklı ürünlerle tanıtmayı amaçlayan çift, Karaağaç acı biberinden kozmetik ürünlerin yanı sıra kızartılmış biber, biberli tuz ve zeytinyağlı ürünler de hazırlıyor.

TESCİLLİ EDİRNE KIRMIZISINDAN LİKİT MAT RUJ

Meltem İzel Çekver, Edirne'nin tescilli rengi Edirne kırmızısını günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istediklerini söyledi.

Bu fikirden yola çıkarak likit mat ruj ürettiklerini belirten Çekver, ürünün kadifemsi bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Çekver, "Edirne kırmızısından esinlendiğimiz, tescilli kırmızımızı hayata geçirdiğimiz rujumuz. Likit mat ruj olarak geçiyor ve kadifemsi bir yapısı var. Kırmızımızı günlük hayatımızda kullanmak istiyorduk, bunu rujla hayata geçirdik." dedi.

ACI BİBERDEN DUDAK PARLATICISI

Karaağaç acı biberinden hazırladıkları lip glossun şeftali tonlarında ve ışıltılı olduğunu anlatan Çekver, ürünün dudaklarda hafif karıncalanma hissi oluşturarak dolgunluk etkisi sağladığını söyledi.

Ürünün günlük kullanıma uygun olduğunu ve olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Çekver, Edirne'nin sembollerini farklı ve esprili hediyelik ürünlere dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

KARAAĞAÇ ACI BİBERİNDEN FARKLI ÜRÜNLER

Gökhan Çekver ise kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Edirne'yi hatırlatacak özgün ürünleri yanlarında götürmesini hedeflediklerini belirtti.

İlk tema olarak Karaağaç acı biberini seçtiklerini aktaran Çekver, biberin kızartılmış halini de satışa sunduklarını söyledi.

Çekver, "Biberin hazır kızartılmış halini satıyoruz. Ciğercilerde masaya geldiği haliyle hazırlıyoruz. Daha önce böyle bir ürün satılmamıştı. Biberi kızarttıktan sonra muhafaza etme kısmını çözmüş olduk. Yine biberden Himalaya tuzu ve zeytinyağlı versiyonunu hazırladık." diye konuştu.

EDİRNE'NİN SEMBOLLERİNİ HEDİYELİK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRECEKLER

Kozmetik ürün fikrinin eşine ait olduğunu belirten Çekver, Sağlık Bakanlığı onaylı ürün yelpazesini genişletmeyi ve Edirne'nin diğer sembollerini de hediyelik ürünlere dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.