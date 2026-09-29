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Mahsun Kırmızıgül, Nişantaşı'nda yaptığı açıklamalarda ekonomik koşullara ve vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısına değindi.

Özellikle hakim, savcı, öğretmen ve memurların ekonomik durumuna dikkat çeken Kırmızıgül, geçmişte “orta direk” olarak nitelendirilen kesimin artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını savundu.

“ORTA DİREK MARABA OLDU”

Kırmızıgül, ekonomik koşulların sinema sektörünü de doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden orta direk vardı ya, şimdi orta direk maraba oldu. Orta direk kim, biliyor musunuz? Hakimler, savcılar, öğretmenler, memurlar. Şimdi bu insanların sinemaya gidecek parası yok kardeşim, çünkü ev kirasını ödeyemiyorlar yani.”

Sinema sektörünün yeniden ayağa kalkabilmesi için öncelikle ekonominin düzelmesi gerektiğini söyleyen Kırmızıgül, “Nasıl olacak yani, sinema nasıl ayağa kalkacak? Önce ekonominin düzelmesi lazım” dedi.

“YOLSUZLUĞUN, HIRSIZLIĞIN BİTMESİ LAZIM”

Ekonominin düzelmesi için atılması gerektiğini düşündüğü adımları da anlatan Kırmızıgül, yolsuzluk ve hırsızlık vurgusu yaptı:

“Ekonominin düzelmesi için de ne olması lazım? Yolsuzluğun, hırsızlığın bitmesi lazım ülkede. Bu bitmeden bu ülke asla düzlüğe çıkamayacak. Bir çözüm bulunması gerekiyor.”

CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kırmızıgül, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda adım atabileceğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Kanun hükmünde kararnamelerle bunu bir gecede çözebilir kardeşim, yolsuzluğu bir gecede durdurabilir. Yarın sabah kalkar, der ki: ‘Kardeşim, bu ülkede artık çalanı ömrü boyu ben müebbet hapse mahkum edeceğim ya.’”