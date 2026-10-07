Kaynak: İHA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) projesi kapsamında faaliyet gösteren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Batı Karadeniz’deki görevini tamamlamasının ardından rotasını Doğu Karadeniz’e çevirdi. Trabzon Limanı’ndaki ikmal, bakım ve onarım süreçlerinin ardından denize açılan gemi, deniz tabanının jeolojik yapısını inceleyerek bölgedeki potansiyeli belirlemek üzere sismik veri toplamaya başladı.

Arama faaliyetlerinin Ekim 2026 – Haziran 2027 periyodunda Tirebolu ile Rize arasındaki Karadeniz açıklarında yürütülmesi planlanıyor.

BALIKÇILARA 6 DENİZ MİLİ VE AĞ UYARISI

Sismik tarama sırasında geminin kıç kısmından 8,7 kilometre uzunluğunda 6 ayrı kablo çekileceği ve ekipmanın toplamda 600 metre genişliğe ulaşacağı bildirildi. Ekipman genişliği sebebiyle geminin ani manevra yapma veya durma imkânının bulunmadığı vurgulanarak balıkçılara şu hayati uyarılar yapıldı:

MESAFE KURALI

Balıkçı teknelerinin gemiye ve ekipmanlara her yönden en az 6 deniz mili mesafede kalması gerekiyor.

AĞ VE AV YASAĞI

Çalışma sahasına yakın bölgelerde avcılık yapılmaması ve deniz tabanına ağ atılmaması istendi.

"İLK ETAPTA KIYIDAN 70-80 MİL AÇIKTA ÇALIŞILACAK"

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, gemi süvarisi ve Trabzon Liman Başkanlığı ile iletişim kurduklarını ifade etti.

Mutlu, ilk etapta çalışmaların kıyıdan 70-80 mil açıkta yürütüleceğini belirterek şunları söyledi:

"70-80 mil açıkta çalışılacaksa bunun balıkçıya herhangi bir zararı olmaz; çünkü o mesafede bir avcılığımız yok. Ancak çalışmalar kıyıya doğru ilerlerse ve nisan ayından önce kıyılara yaklaşılırsa avcılık etkilenebilir. 1 Nisan itibarıyla zaten av yasağı başlayacağı için konu daha rahat çözülecektir. Amacımız hem balıkçımızın zarar görmemesi hem de sismik araştırmanın sekteye uğramamasıdır."

FARKLI BÖLGELERDEN GELEN TEKNELER İÇİN ANONS ÇAĞRISI

Bölgede sadece Doğu Karadenizli balıkçıların bulunmadığını, Marmara ve Boğazlar dâhil Türkiye'nin dört bir yanından teknelerin avlandığını hatırlatan Mutlu; mağduriyet yaşanmaması adına Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vasıtasıyla düzenli telsiz anonsları ve bilgilendirmeler yapılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.