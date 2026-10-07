Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de özellikle, temel ihtiyaçlardaki pahalılık vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Dar gelirli aileler enerji maliyetlerinin arttığı dönemde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanıyor.
Elektrik ve doğal gaz desteğinin detayları belli oldu: İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların kış aylarındaki fatura yükünü azaltmak için elektrik, doğal gaz ve kömür desteklerini duyurdu. İşte başvuru şartları ve ödeme miktarı...Kaynak: Haber Merkezi
Enerji maliyetlerinin yükseldiği dönemde elektrik, doğal gaz ve kömür destekleri ihtiyaç sahibi haneler için uygulanmaya devam ediyor.
Konutlarda kullanılan elektriğe ortalama yüzde 55, doğal gaza ise yaklaşık yüzde 45 oranında sübvansiyon uygulanırken, ihtiyaç sahibi hanelere ayrıca elektrik, doğal gaz ve kömür desteği veriliyor.
DAR GELİRLİ AİLELERE ELEKTRİK DESTEĞİ
Dar gelirli hanelere yönelik elektrik tüketim desteği 1 Mart 2019 tarihinde uygulanmaya başladı. Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi yurttaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi kişilerin faydalanabildiği program kapsamında, hanedeki kişi sayısına göre belirli miktardaki elektrik tüketimi karşılanıyor.
8 AY BOYUNCA ÖDENİYOR
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteği ise 2023'ten beri uygulanıyor. Destek, hak sahipliği şartlarının karşılanması durumunda ekim-mayıs dönemini kapsayan 8 ay boyunca ödeniyor.
İKİ AYDA BİR VERİLİYOR
İkamet edilen ile göre farklılık gösteren senelik destek tutarı 1.500 TL ile 3.500 TL arasında değişiyor. Bu tutar aylık yaklaşık 188 TL ile 438 TL’ye karşılık geliyor. Ödemeler aylık dönemler üstünden hesaplanırken iki ayda bir gerçekleştiriliyor.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin Türk yurttaşı olması, e-Devlet üzerinden programa başvurması ve doğal gaz arzı bulunan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerekiyor.
Başvurulardan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahipliği değerlendirmesi yapılıyor.
Hak sahipleri ödemelerini Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartları aracılığıyla Halkbank/TAM ATM’lerinden yapılabiliyor.
620 BİN 464 HANEYE 1 MİLYAR 82 MİLYON LİRA DOĞAL GAZ DESTEĞİ SAĞLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın verdiği bilgilere göre 2026’nın ocak-eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon TL doğal gaz desteği sağlandı.
İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE KÖMÜR YARDIMI
Isınma ihtiyacını odun ve kömürle karşılayan aileler için de sosyal yardım programları kapsamında destek sağlanıyor.
Sosyal güvencesi olmayan veya hanede kişi başına düşen aylık geliri 2026 yılı için 9 bin 358,50 TL’nin altında olan haneler kömür yardımından faydalanabiliyor.
BAŞVURULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TARAFINDAN İNCELENİYOR
Dağıtılacak kömür miktarı; bölgenin iklim koşulları, önceki yıllardaki dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak tespit ediliyor.
Kömür desteği başvuruları ilçelerde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından inceleniyor. Altın için 5000 dolar, gümüş için 95 dolar beklentisi: LBMA tarih verdi