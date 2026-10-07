Elektrik ve doğal gaz desteğinin detayları belli oldu: İşte başvuru şartları

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE KÖMÜR YARDIMI

Isınma ihtiyacını odun ve kömürle karşılayan aileler için de sosyal yardım programları kapsamında destek sağlanıyor.

Sosyal güvencesi olmayan veya hanede kişi başına düşen aylık geliri 2026 yılı için 9 bin 358,50 TL’nin altında olan haneler kömür yardımından faydalanabiliyor.