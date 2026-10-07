Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardan esen olumsuz rüzgarlar ve Avrupa borsalarındaki kayıplara paralel olarak günün ilk yarısını yüzde 2,05 değer kaybıyla 12.120,47 puandan kapattı.

İLK YARIDA SATIŞ BASKISI HAKİMDİ

Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 253,79 puan ve yüzde 2,05 azalışla 12.120,47 puan seviyesine geriledi. Günün ilk yarısında piyasadaki toplam işlem hacmi ise 49,6 milyar lira oldu.

Ana sektör endekslerinde de kayıplar ön plana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi ise yüzde 1,68 oranında değer kaybetti.

SİGORTA KAZANDIRDI, FAKTORİNG SERT DÜŞTÜ

Sektör endeksleri incelendiğinde günün ilk yarısında yatırımcısına tek kazandıran sektör yüzde 0,70 artışla sigorta oldu. En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 6,85 gerilemeyle finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ

Piyasalardaki negatif seyrin arkasındaki küresel nedenleri değerlendiren uzmanlar; tırmanan petrol fiyatları ile yükselen tahvil faizlerinin küresel risk iştahını sınırladığına dikkat çekti. Borsa İstanbul'daki geri çekilmenin de Avrupa borsalarındaki kayıplara paralel, genele yayılan satışların etkisiyle gerçekleştiği belirtildi.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde takip edilecek kritik seviyeleri şu şekilde sıraladı:

Destek seviyeleri: 12.000 ve 11.900 puan

Direnç seviyeleri: 12.200 ve 12.300 puan