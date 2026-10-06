Sokak röportajında mikrofon uzatılan Konyalı bir emekli, hayat pahalılığı ve düşük maaşlar karşısında yaşadığı geçim mücadelesini gözler önüne serdi.
Maaşının ay sonuna kadar yetmediğini belirten emekli vatandaş, kahvaltı öğününden kısmak zorunda kaldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi sabah kalkıyorum, 'Bir çay, bir simit yiyeyim' diyorum, param ay başına yetsin diye... Yani normal bir kahvaltı yemiyorum."
"ÇAY-SİMİT 50-60 LİRA, NORMAL KAHVALTI YAPSAM AYIN SONUNU GETİREMEM"
Günlük yaşam maliyetlerinin ulaştığı noktayı kendi bütçesinden örneklerle açıklayan Konyalı emekli, gıda harcamalarını en asgari düzeye indirdiğini belirtti.
Normal bir kahvaltının maliyetinin bütçesini aştığını vurgulayan vatandaş, çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi: