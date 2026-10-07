Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor

TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene ücretleri ve gecikme cezaları 2026 yılı için netleşti. Muayene geçerlilik tarihini sadece bir gün bile geçiren sürücüler. TÜVTÜRK istasyonlarında tüm ayın gecikme faizini ödemek zorunda kalıyor. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 1

BİR GÜNLÜK GECİKMEYE BİR AYLIK CEZA

Araç muayenesini zamanında yaptırmak yalnızca trafik güvenliği için değil, cüzdanınız için de yasal bir zorunluluk.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatına göre, ruhsatta yazan muayene geçerlilik tarihini geçiren araç sahipleri, standart ücretin yanı sıra gecikilen her ay için yüzde 5 oranında ek gecikme bedeli ödüyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 3

Sistemin en dikkat çeken detayı ise ay kesirlerinin tam ay olarak kabul edilmesi. Yani muayene sürenizi yalnızca birkaç gün geçirmiş olsanız dahi, sistem bunu tam bir ay gecikmiş gibi hesaplayarak faturanıza yansıtıyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 4

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Sürücülerin yaptırmakla mükellef olduğu muayene işlemleri için 2026 yılında uygulanacak güncel tarife, araç sınıflarına göre şu şekilde belirlendi:

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 5

Otomobil, Minibüs, Kamyonet ve SUV: 3.288 TL

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 6

Motosiklet, Traktör ve Motorlu Bisiklet: 1.674 TL

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 7

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker (Ağır Vasıtalar): 4.446 TL

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 8

Bu temel ücretlere ek olarak, araç türüne ve yapılacak işleme göre egzoz emisyon ölçümü gibi ilave masraflar da ortaya çıkabiliyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 9

GECİKMENİN MALİYETİ KATLANARAK ARTYOR

Uygulanan yüzde 5'lik ceza oranı, ilk bakışta düşük gibi görünse de ana paranın büyüklüğü nedeniyle ciddi bir ek maliyet yaratıyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 10

Örneğin; otomobili için 3.288 TL ödemesi gereken bir vatandaş, muayeneyi sadece bir ay (veya birkaç gün) geciktirdiğinde yaklaşık 164 TL ek gecikme bedeliyle karşılaşıyor. Gecikilen ay sayısı arttıkça, ödenecek fark tutarı da katlanarak büyüyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 11

TRAFİKTEN MEN EDİLME RİSKİ

Zamanında yapılmayan muayenenin tek riski muayene istasyonunda ödenen faiz değil. Trafik denetimleri sırasında aracın muayenesiz olduğunun tespit edilmesi halinde sürücülere trafik cezası kesiliyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor - Resim: 12

Yaptırımlar sadece para cezasıyla da sınırlı kalmıyor; güvenlik riski taşıyan bu araçlar, eksikleri giderilene kadar doğrudan trafikten men edilebiliyor. Uzmanlar, sürücüleri ağır faturalar ve sürpriz cezalarla karşılaşmamaları için ruhsatlarındaki geçerlilik tarihlerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

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