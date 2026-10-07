TÜVTÜRK araç muayenesinde büyük tehlike: Men bile ediliyor

BİR GÜNLÜK GECİKMEYE BİR AYLIK CEZA
Araç muayenesini zamanında yaptırmak yalnızca trafik güvenliği için değil, cüzdanınız için de yasal bir zorunluluk.
BİR GÜNLÜK GECİKMEYE BİR AYLIK CEZA
Araç muayenesini zamanında yaptırmak yalnızca trafik güvenliği için değil, cüzdanınız için de yasal bir zorunluluk.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatına göre, ruhsatta yazan muayene geçerlilik tarihini geçiren araç sahipleri, standart ücretin yanı sıra gecikilen her ay için yüzde 5 oranında ek gecikme bedeli ödüyor.
Sistemin en dikkat çeken detayı ise ay kesirlerinin tam ay olarak kabul edilmesi. Yani muayene sürenizi yalnızca birkaç gün geçirmiş olsanız dahi, sistem bunu tam bir ay gecikmiş gibi hesaplayarak faturanıza yansıtıyor.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
Sürücülerin yaptırmakla mükellef olduğu muayene işlemleri için 2026 yılında uygulanacak güncel tarife, araç sınıflarına göre şu şekilde belirlendi:
Otomobil, Minibüs, Kamyonet ve SUV: 3.288 TL
Motosiklet, Traktör ve Motorlu Bisiklet: 1.674 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker (Ağır Vasıtalar): 4.446 TL
Bu temel ücretlere ek olarak, araç türüne ve yapılacak işleme göre egzoz emisyon ölçümü gibi ilave masraflar da ortaya çıkabiliyor.
GECİKMENİN MALİYETİ KATLANARAK ARTYOR
Uygulanan yüzde 5'lik ceza oranı, ilk bakışta düşük gibi görünse de ana paranın büyüklüğü nedeniyle ciddi bir ek maliyet yaratıyor.
Örneğin; otomobili için 3.288 TL ödemesi gereken bir vatandaş, muayeneyi sadece bir ay (veya birkaç gün) geciktirdiğinde yaklaşık 164 TL ek gecikme bedeliyle karşılaşıyor. Gecikilen ay sayısı arttıkça, ödenecek fark tutarı da katlanarak büyüyor.
TRAFİKTEN MEN EDİLME RİSKİ
Zamanında yapılmayan muayenenin tek riski muayene istasyonunda ödenen faiz değil. Trafik denetimleri sırasında aracın muayenesiz olduğunun tespit edilmesi halinde sürücülere trafik cezası kesiliyor.
Yaptırımlar sadece para cezasıyla da sınırlı kalmıyor; güvenlik riski taşıyan bu araçlar, eksikleri giderilene kadar doğrudan trafikten men edilebiliyor. Uzmanlar, sürücüleri ağır faturalar ve sürpriz cezalarla karşılaşmamaları için ruhsatlarındaki geçerlilik tarihlerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.