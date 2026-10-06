Kaynak: İHA

Bolu'da soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle kış hazırlıkları hız kazandı. Soğuk akşamların geleneksel tadı kestane, pazar tezgahlarına inerek alıcılarıyla buluştu. Günlük olarak Düzce'den tedarik edilen ve boyutlarına göre ayrılan kestaneler, pazara alışverişe gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"EVLERDE ÖZLENEN BİR LEZZET"

Kestane satışlarının başlamasını değerlendiren pazarcı esnafı Yakup Taşkıran, ürünlerin tazeliğine vurgu yaptı. Kestanenin Türk kültüründe köklü bir yeri olduğunu belirten Taşkıran, "Kışın gelmesiyle kestaneleri Düzce'den günlük getirip Bolu'da satmaya başladık. Vatandaşlar özlediği için ilgi yüksek. Eskiden beri süregelen bir gelenek olduğu için tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

KİLOGRAM FİYATI 250 LİRADAN BAŞLIYOR

Pazar tezgahlarında boyuna ve kalitesine göre kategorize edilen kestanelerin kilogram fiyatı 250 TL ile 400 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Boyutlarına göre 250, 300, 350 ve 400 liradan alıcı bulan kestane, yeni sezonun en çok rağbet gören ürünleri arasında yer alıyor.