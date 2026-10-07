Kaynak: İHA

İngiltere’nin yağışlı ve kapalı havasından bunalan turistler, sonbaharda da Muğla’nın tatil cenneti Marmaris’e akın etmeye devam ediyor. Ekim ayının gelmesine rağmen yazdan kalma günlerin yaşandığı ilçede İngiliz tatilciler; denizin, güneşin ve su sporlarının keyfini çıkarıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris, özellikle İngiltere’den gelen ziyaretçilerin odak noktası oldu. Kimi turistler ilçeyi ilk kez ziyaret ederken, kimileri ise yıllardır tatil tercihlerini Marmaris’ten yana kullandıklarını belirtiyor.

İNGİLTERE’DE BARDAKTAN BOŞANIRCASINA YAĞMUR VAR

İngiltere’den gelen ve ağır vasıta bakım teknisyeni olarak çalışan Owen Beach, Türkiye’ye ilk kez geldiğini ve Marmaris’e kısa sürede hayran kaldığını ifade etti. İlçedeki ikinci gününde izlenimlerini paylaşan Beach, "Daha önce hiç Türkiye’ye gelmemiştim. Burayı çok sevdim, şimdiye kadar yaptığım en güzel tatil. Deniz sıcacık, az önce jet ski yaptım ve harika vakit geçirdim. Ülkemde ise bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor" dedi.

YILLARDIR MARMARİS’TEN VAZGEÇMİYORLAR

İlçede tatilini sürdüren diğer İngiliz turistlerden biri Marmaris’e yedinci kez geldiğini, diğeri ise ikinci ziyareti olduğunu söyledi. Sonbahar döneminde tatil yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren turistler, güzel havanın tadını çıkardıklarını ve İngiltere’deki yağışlı havadan uzak kalmanın keyfini yaşadıklarını aktardı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI CAZİBESİNİ KORUYOR

Bölgedeki turizm durumunu değerlendiren Marmarisli turizmci Erkan Perhiz, sezonun geçen seneye kıyasla bir miktar düşük seyrettiğini ancak genel anlamda iyi geçtiğini belirtti. Ekim ayında havanın ve denizin hala sıcak olduğunu vurgulayan Perhiz, tatilcilerin denize girmeye devam ettiğini ve sezonun bu şekilde sürmesini umduklarını ifade etti.