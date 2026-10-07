Kaynak: ANKA

Isparta’da pazar esnafı ve alışverişe gelenler, ekonomik koşullar ve pazardaki fiyatlara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pazarcılar satışların düştüğünü, vatandaşlar ise alım gücünün azaldığını söyledi.

Bir pazarcı, tezgâhındaki ürünlerin satılmadığını belirterek, "Bak arkadaş, hep 5'lik. Müşteri yok, para yok millette. Bamya 150 ama almıyor kimse. Para yok millette, para bitmiş. On kilo ceviz satmadım akşama kadar. Mazotu var, benzini var" dedi.

'ZARARI BIRAKTIK, YAŞAMAYA BAKIYORUZ'

Pazarda süt ve süt ürünleri satan bir köylü de artan maliyetlerden şikayet etti. Vatandaş, "Şu anda bizi de bitiriyorlar. Peynirin kilosu pahalı. Biz burada 250 liraya ancak veriyoruz bu peyniri. Kola sütten daha pahalı. Süt mesela 100 lira, 2,5 kilo. Yani biz batıyoruz galiba, bitiyoruz. Zararımızı artık bıraktık, iyi kötü yaşamaya bakıyoruz, geçinemiyoruz. Azını buraya getiriyoruz, azını mandıraya veriyoruz. Bununla da geçinelim diye uğraşıyoruz" dedi.

Bir başka pazarcı ise "Memnun değilim. Her şey zarar. Ürünlerin yarısını geri götürüyoruz. Mazot bizi etkiliyor. Mallar tarladan hoplayarak mı buraya geliyor?" diye konuştu.

'BÖYLE OLURSA TAŞ YİYECEĞİZ'

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise yüksek fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek, "Hiçbir şey alamıyoruz ki. Çok pahalı. Taş yiyeceğiz böyle olursa. Bir üzüm alacağım, bir de domates ancak. Bir şey almadan gideceğim. Pazara gelince 2-3 bin lira gidiyor" diye konuştu.

Akaryakıt maliyetlerine dikkati çeken bir esnaf da, "Mazotun litresi olmuş yüz küsür lira. Bu saatten sonra yavaş yavaş elimizdeki ürünleri de etkilemeye başlayacak" ifadelerini kullandı.