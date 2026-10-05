İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait hava tahmin raporunu ve önümüzdeki haftanın hava tablosunu paylaştı.
AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026)
İstanbul’da önümüzdeki hafta yağış beklenmezken, gündüz sıcaklıkları 21-24 derece arasında seyredecek. AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 15 derecenin altına düşebileceğini belirterek vatandaşları ani sıcaklık değişimine karşı uyardı.Dilem Taştan
Rapora göre mega kentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor.
PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ YOK, RÜZGAR POYRAZDAN ESİYOR
AKOM verilerine göre 5 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da yağış öngörülmüyor.
Gün içerisindeki sıcaklık ve hava durumu dağılımı şu şekilde seyrediyor:
Sabah: Parçalı bulutlu, 15°C
Öğle: Parçalı bulutlu, günün en yüksek seviyesi olan 22°C
Akşam: Az bulutlu/parçalı bulutlu, 16°C
Gece: 14°C
Günün diğer öne çıkan meteorolojik parametrelerinde ise nem oranının %50 ile %85 arasında değişeceği, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette (10-25 km/s) eseceği ve deniz suyu sıcaklığının 19°C civarında olduğu bildirildi.
VATANDAŞLARA "AKŞAM VE GECE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ" UYARISI
Raporda yer alan "DİKKAT" başlığı altındaki özel uyarıda, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmediği ve gökyüzüne çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ifade edildi.
Gündüz saatlerinde 22-24°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının akşam ve gece saatlerinde 15°C'nin altına gerileyerek üşütebileceği vurgulandı.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ: GÜNEŞLİ VE PARÇALI BULUTLU BİR HAFTA
6-11 Ekim tarihleri arasındaki haftalık tahmine göre İstanbul'da yağışsız ve sakin bir hava etkili olacak
6 Ekim Salı: Parçalı bulutlu (Min: 14°C / Maks: 21°C)
7 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu (Min: 15°C / Maks: 21°C)
8 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Maks: 21°C)
9 Ekim Cuma: Az bulutlu ve açık, haftanın en sıcak günü (Min: 17°C / Maks: 24°C)
10 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Maks: 21°C)
11 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Maks: 22°C)