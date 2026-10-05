Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026)

AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026)

İstanbul’da önümüzdeki hafta yağış beklenmezken, gündüz sıcaklıkları 21-24 derece arasında seyredecek. AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 15 derecenin altına düşebileceğini belirterek vatandaşları ani sıcaklık değişimine karşı uyardı.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait hava tahmin raporunu ve önümüzdeki haftanın hava tablosunu paylaştı.

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 2

Rapora göre mega kentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor.

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 3

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ YOK, RÜZGAR POYRAZDAN ESİYOR

AKOM verilerine göre 5 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da yağış öngörülmüyor.

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 4

Gün içerisindeki sıcaklık ve hava durumu dağılımı şu şekilde seyrediyor:

Sabah: Parçalı bulutlu, 15°C

Öğle: Parçalı bulutlu, günün en yüksek seviyesi olan 22°C
Akşam: Az bulutlu/parçalı bulutlu, 16°C
Gece: 14°C

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 5

Günün diğer öne çıkan meteorolojik parametrelerinde ise nem oranının %50 ile %85 arasında değişeceği, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette (10-25 km/s) eseceği ve deniz suyu sıcaklığının 19°C civarında olduğu bildirildi.

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 6

VATANDAŞLARA "AKŞAM VE GECE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ" UYARISI

Raporda yer alan "DİKKAT" başlığı altındaki özel uyarıda, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmediği ve gökyüzüne çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ifade edildi.

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 7

Gündüz saatlerinde 22-24°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının akşam ve gece saatlerinde 15°C'nin altına gerileyerek üşütebileceği vurgulandı.

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 8

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ: GÜNEŞLİ VE PARÇALI BULUTLU BİR HAFTA

6-11 Ekim tarihleri arasındaki haftalık tahmine göre İstanbul'da yağışsız ve sakin bir hava etkili olacak

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 9

6 Ekim Salı: Parçalı bulutlu (Min: 14°C / Maks: 21°C)
7 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu (Min: 15°C / Maks: 21°C)

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 10

8 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Maks: 21°C)
9 Ekim Cuma: Az bulutlu ve açık, haftanın en sıcak günü (Min: 17°C / Maks: 24°C)

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 11

10 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Maks: 21°C)
11 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu (Min: 16°C / Maks: 22°C)

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AKOM uyardı: İstanbul’da hava ters köşe yapacak (5 Ekim 2026) - Resim: 12
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