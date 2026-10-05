Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Ilie Datcu hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli formayı 1969-1975 yılları arasında giyen Rumen kalecinin vefatını Fenerbahçe duyurdu.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:
"Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu"