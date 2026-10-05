Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026)

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026)

Meteoroloji'nin 2 Ekim raporuna göre bugün Doğu ve Güneydoğu'da sabah başlayan kuvvetli sağanaklar öğle saatlerinde tüm doğu ve güney kesimlere yayılacak. Akşam Akdeniz ve Doğu Anadolu'da süren yağışlar, gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerine çekilerek etkisini azaltacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya’nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 4

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 5

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde Marmara, Ege ve İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Özellikle Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa çevrelerinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun en doğu kesimlerinde ise çok bulutlu bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 6

12:00 - 18:00

Günün ortasına doğru yağışlı hava kütlesi etki alanını oldukça genişletiyor. Batı Akdeniz'den başlayarak İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında gökgürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Marmara ve Batı Ege'de güneşli ve parçalı bulutlu hava korunurken, yurdun doğu yarısında yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaşıyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 7

18:00 - 00:00

Akşam saatlerine gelindiğinde Güneydoğu Anadolu’da yağışlar etkisini kaybederken, yağışlı sistem Akdeniz kıyı şeridi (Antalya, Mersin çevreleri) ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve iç kesimlerinde (Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl civarı) etkisini sürdürüyor. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini koruyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 8

00:00 - 06:00

Gece saatlerinden itibaren yağışlı hava kütlesi yurdun büyük bir bölümünü terk ediyor. Yalnızca Orta Karadeniz kıyılarında (Samsun, Ordu, Giresun çevreleri) ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Bingöl, Muş, Diyarbakır'ın kuzeyi) yerel gökgürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Ülkenin geri kalanında gece boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim oluyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 9

5 Ekim Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 11

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 12

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 14

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 16

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 18

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 19

AMASYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 20

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 21

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 22

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 23

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, ilk saatlerde 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi ilk saatlerde 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, dan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (5 Ekim 2026) - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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