Kaynak: AA

Uzay teknolojisinin su altına uyarlanmış hali olarak değerlendirilen kapalı devre solunum cihazları (rebreather), Türkiye'de su altı keşifleri, belgesel çekimleri ve arama-kurtarma faaliyetlerindeki imkan ve kabiliyetler açısından kolaylık sağlıyor.

Solunan havadaki karbondioksiti kimyasal reaksiyonla filtreleyerek oksijen takviyesi sağlayan teknoloji, geleneksel donanımlara kıyasla çok daha uzun süre su altında kalma ve kabarcık çıkarmadan sessizce ilerleme imkanı tanıyor.

Derin batıklar, mağaralar ve resiflerdeki keşif çalışmalarının yanı sıra kamu güvenliği ve arama-kurtarma ekipleri tarafından da aktif olarak kullanılan sistem, verilen "rebreather" eğitimleriyle ileri seviye dalış kültürünün gelişmesine yardımcı oluyor.