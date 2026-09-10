Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden Marmara’nın jeolojisine ilişkin paylaşım yaptı.
Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’nın jeolojik yapısının deprem enerjisinin birikiminde etkili olduğunu belirtti. Bu jeolojik yapı ve muhtemel etkisi hakkında bilgiler verdi.İbrahim Doğanoğlu
Bektaş, Marmara’nın jeolojik yapısının deprem sürecini şekillendirdiğini belirtti. Bölgede suya doygun zayıf sedimanlar bulunuyor.
Bu yapıdan rijit kristalen temele doğru ilerledikçe kilitlenme artıyor. Yani kilitlenmenin artması, deprem enerjisinin birikmesine neden oluyor.
Bektaş, fayın 10-20 kilometre derinliğinde sürünme hareketinin de etkili olduğunu belirtti. Bu hareket, enerjinin bir bölümünü tüketiyor.
Marmara’daki sırt ve çukurlar da fay yapısını etkiliyor. Bu oluşumların doğal segment sınırları oluşturduğu ifade edildi.
Bektaş, fayın bu nedenle parçalı şekilde kırılabileceğini belirtti. Bu parçalı kırılmanın büyük bir depremi önleyebileceğini kaydetti.
Ana Marmara Fayı’nın enerji birikimi de düzensiz bir yapı gösteriyor.
Enerjinin harcanması da aynı şekilde parçalı bir yapı oluşturuyor.
Bektaş, bu yapının önemli bir engel olabileceğini ifade etti.
Bu engelin, fayın uzun ve tek parça halinde kırılmasını zorlaştırabileceğini belirtti.
Bektaş, “Ana Marmara Fayı'nın bu düzensiz enerji birikimini ve harcanmasını öngören parçalı yapısı, fayın uzun ve tek parça halinde 7’den büyük kırılmasının önündeki önemli engellerden biri olabilir” dedi.