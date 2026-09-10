Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı

Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’nın jeolojik yapısının deprem enerjisinin birikiminde etkili olduğunu belirtti. Bu jeolojik yapı ve muhtemel etkisi hakkında bilgiler verdi.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden Marmara’nın jeolojisine ilişkin paylaşım yaptı.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 2

Bektaş, Marmara’nın jeolojik yapısının deprem sürecini şekillendirdiğini belirtti. Bölgede suya doygun zayıf sedimanlar bulunuyor.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 3

Bu yapıdan rijit kristalen temele doğru ilerledikçe kilitlenme artıyor. Yani kilitlenmenin artması, deprem enerjisinin birikmesine neden oluyor.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 4

Bektaş, fayın 10-20 kilometre derinliğinde sürünme hareketinin de etkili olduğunu belirtti. Bu hareket, enerjinin bir bölümünü tüketiyor.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 5

Marmara’daki sırt ve çukurlar da fay yapısını etkiliyor. Bu oluşumların doğal segment sınırları oluşturduğu ifade edildi.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 6

Bektaş, fayın bu nedenle parçalı şekilde kırılabileceğini belirtti. Bu parçalı kırılmanın büyük bir depremi önleyebileceğini kaydetti.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 7

Ana Marmara Fayı’nın enerji birikimi de düzensiz bir yapı gösteriyor.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 8

Enerjinin harcanması da aynı şekilde parçalı bir yapı oluşturuyor.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 9

Bektaş, bu yapının önemli bir engel olabileceğini ifade etti.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 10

Bu engelin, fayın uzun ve tek parça halinde kırılmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

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Marmara Depremi’nde senaryo değişiyor: Fay yapısı ortaya çıktı - Resim: 11

Bektaş, “Ana Marmara Fayı'nın bu düzensiz enerji birikimini ve harcanmasını öngören parçalı yapısı, fayın uzun ve tek parça halinde 7’den büyük kırılmasının önündeki önemli engellerden biri olabilir” dedi.

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