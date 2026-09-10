Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran yangın sırasında 2 kişi çatı katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen ambulans ile ayakta müdahale edildi.
Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Avcılar'da tadilat sırasında yangın: Çatıyı sardı
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Kaynak: İHA
Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran yangın sırasında 2 kişi çatı katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen ambulans ile ayakta müdahale edildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Çatıda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi gördü. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran yangın sırasında 2 kişi çatı katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen ambulans ile ayakta müdahale edildi.
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