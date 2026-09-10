Kaynak: İHA

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran yangın sırasında 2 kişi çatı katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen ambulans ile ayakta müdahale edildi.

Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.