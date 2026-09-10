Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor?

2000-2008 SGK girişi olanların emeklilik şartları

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlarda genel olarak kadınlar için 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler için ise 60 yaş ve 7000 prim günü şartı uygulanıyor.