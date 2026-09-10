Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor?

Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor?

Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan, özellikle 2000-2008 yılları arasında SGK girişi bulunanların emeklilik yaşının değişip değişmeyeceğini araştırıyor. EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesi için yeni bir gelişme olup olmadığını yakından takip ediyor.

Kaynak: Diğer
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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 1

Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kamuoyunda uzun süredir gündemde olan kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik yaşı ve prim günü şartlarının uygulanmasını öngören bir model olarak tartışılıyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 2

Ancak 2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği hayata geçiren yürürlükte bir kanun bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan çeşitli kademeli emeklilik tabloları da resmi emeklilik şartı niteliği taşımıyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 3

Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece emeklilik hesaplamaları mevcut sosyal güvenlik mevzuatına göre gerçekleştiriliyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 4

2000-2008 SGK girişi olanların emeklilik şartları

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlarda genel olarak kadınlar için 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler için ise 60 yaş ve 7000 prim günü şartı uygulanıyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 5

Bazı sigortalılar için 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü üzerinden emeklilik seçeneği de bulunuyor. Uygulanacak şartlar, kişinin sigorta statüsüne ve çalışma geçmişine göre değişebiliyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 6

2008 sonrası emeklilik yaşı kaç?

1 Mayıs 2008 ve sonrasında SGK girişi bulunanlarda 7200 prim günü temel şartlardan biri olarak uygulanıyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor ve sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak 65 yaşa kadar yükseliyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 7

EYT kapsamına kimler giriyor?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanlar, gerekli prim ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamaları halinde EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

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Bu yıllar arasında sigortalı olanlar müjde: Kademeli emeklilikte yeni formül mü geliyor? - Resim: 8

EYT dışında kalan 2000 ve sonrası SGK girişliler için ise mevcut durumda kademeli emeklilik hakkı bulunmuyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim günü ve kapsam gibi şartların kanunla belirlenmesi gerekiyor.

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