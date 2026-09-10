Kaynak: İHA

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekât polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

Son bilgilere göre olayda en az 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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