Bolu'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin bizzat verdiği talimat üzerine harekete geçen Bolu polisi, kentteki denetimlerini sıkılaştırdı. Belirlenen kritik noktalarda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, kamu düzenini bozduğu tespit edilen kişiler tek tek yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

ÇİFTÇİ NE DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Toplumun huzurunu bozanları yere bi yatırın, ters kelepçe yapın, burunlarını bi sürtün!" demişti.