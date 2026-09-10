Kaynak: İHA

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Taşköprü ilçesindeki Köçekli grup yolunu BSK (bitümlü sıcak asfalt) ile kaplayarak engelli vatandaşın ulaşım çilesine son verdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca bölgenin en çok ziyaret edilen alanlarından Küçüksu köyü ve mesire alanı yolu da sıcak asfalta kavuşturuldu. Daha önce çukurlar nedeniyle akülü aracıyla seyahat etmekte büyük zorluk çeken Görkem Öztürk, yeni yolla birlikte rahat bir ulaşıma kavuştuğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

7 KÖY VE MESİRE ALANI İÇİN ULAŞIM STANDARDI YÜKSELTİLDİ

Yapılan asfaltlama çalışması sadece engelli bireyin değil, çevre köylerin ve bölgeyi ziyaret edenlerin de ulaşım kalitesini artırdı. Köçekli Köyü Muhtarı Mustafa Gürpınar, hem okul servislerinin hem de gurbetten gelen vatandaşların araçlarının bozuk yollardan kurtulduğunu vurguladı. Yukarı Şehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu ile Alasökü Köyü Muhtarı Berent Yaşar Göksu da bu grup yolunun 7 köyün yanı sıra Sinop ve Kargı'ya gidişlerde de kullanıldığını belirterek 40-50 yıl sonra bölgeye kazandırılan kaliteli ulaşımdan ötürü devlet yetkililerine minnettar olduklarını dile getirdi. Küçüksu Köyü Muhtarı Selçuk Ertürk ise bölgenin gözde mekanı olan mesire alanına ulaşımın artık çok daha konforlu sağlandığını kaydetti.

İL ÖZEL İDARESİNDEN KIRSALA DEV HİZMET AĞI

Kastamonu Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasına dair veriler paylaşıldı. Ekiplerin bin 54 köy ve 2 bin 627 bağlı birim olmak üzere toplam 3 bin 681 kırsal yerleşime hizmet taşıdığı ifade edildi. Toplam 9 bin 860 kilometrelik geniş yol ağında kesintisiz ulaşım sağlamak ve mevcut standartları yükseltmek amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.