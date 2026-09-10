Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Hatay'da karpuz hasadı devam ederken, Kumlu ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan üretici Hasan Yumuşak tarlasındaki ürünlerin sürekli çalınmasından şikâyetçi. Yol kenarında bulunan tarlasındaki 5 aylık emeğini korumaya çalışan Yumuşak'ın astığı anlamlı tabela da hırsızları durdurmaya yetmedi.

TABELALI İKAZ DİKKATE ALINMADI

Tarlasına astığı yazıyla vicdanlara seslenmeyi hedefleyen ancak başarılı olamayan Yumuşak, yol üstünde bulunan tarladan her gün karpuz alındığını belirtti. Yaptığı uyarıya rağmen hırsızlıkla baş edemediğini aktaran çaresiz çiftçi, yazılanların dikkate alınmadığını ve çalınan ürünlerin çeşitli yerlerde satıldığını dile getirdi.

"GELİP İSTESELER KENDİM VERİRİM"

Yeterli olgunluğa ulaşan karpuzlarını koruyabilmek adına tarlada nöbet tutmak zorunda kaldığını ifade eden emektar üretici, emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yandı. Hırsızların kimi zaman gözünün önünde bile karpuz çaldığını ve yetişemediğini vurgulayan Yumuşak, helal yoldan helalleşmek gerektiğini söyleyerek çalmak yerine doğrudan kendisinden istenmesi halinde karpuzları kendi eliyle vereceğini ifade etti.