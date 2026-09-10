Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu

MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir yazı yayımladı. Bir gün önce sonuçlandırılan atamaların bazı şartlarda valiliklerce iptal edilebileceği bildirildi. MEB, iptal kapsamında değerlendirilecek 3 ayrı durumu açıkladı.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 1

MEB, Öğretmen Atama Genel Müdürlüğü, ihtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 2

Bakanlık, bir gün önce sonuçlandırılan norm kadro fazlası öğretmen atamalarının belirli şartlarda valiliklerce iptal edilebileceğini bildirdi.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 3

Öğretmenlerin merak ettiği atama iptal şartları ise 3 ayrı kategori altında belirlendi.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 4

Norm fazlası atamalar hangi durumlarda iptal edilecek?

1. Norm kadro güncellemesi

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 5

21 Eylül 2026 tarihine kadar norm kadrolarda yapılacak güncellemeler nedeniyle, ataması gerçekleştirilen öğretmenin görev yaptığı kurumda yeniden norm kadroya dahil olması halinde atama iptal edilebilecek.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 6

Ayrıca öğretmenin yeni atandığı kurumda norm kadro fazlası duruma düşmesi halinde de atamanın iptal edilmesi mümkün olacak.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 7

2. Engellilik durumu

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri emrinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerden ilçe dışına ataması yapılanlar arasında, kendisi en az yüzde 40 oranında engelli olanlar da iptal talebinde bulunabilecek.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 8

Ağır engelli çocuğu bulunan öğretmenler de talep etmeleri halinde atamalarının iptalini isteyebilecek. Bu kapsamda ÖGV, belirgin ÖGV veya ÖKGV kapsamında bulunanlar değerlendirilecek.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 9

3. Sözleşmeliden kadroya geçiş

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken norm kadro fazlası oldukları için ilçe grubu dışına atananlardan, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadrolu öğretmen olarak atanabilecek durumda olanlar da iptal başvurusunda bulunabilecek.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 10

Bu durumdaki öğretmenler, talep etmeleri halinde atamalarının iptal edilmesini isteyebilecek.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 11

ATAMA SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEME

MEB yazısında, 2026-2 dönemi İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği işlemlerinin başlaması nedeniyle norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin valilik onaylarının ivedilikle alınması istendi.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 12

Bakanlık ayrıca atama ve iptal sürecinin nasıl işleyeceğini de açıkladı.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 13

Öncelikle duyuru kapsamında ataması gerçekleşen tüm öğretmenler için mutlaka atama kararnamesi düzenlenecek. Daha sonra yukarıdaki şartlardan birine uyan ve uygun görülen öğretmenler için ayrıca iptal kararnamesi çıkarılacak.

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MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu - Resim: 14

Öğretmenler, ilgili sonuçlara pbs.meb.gov.tr sonuç sayfasından ulaşabilecek.

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