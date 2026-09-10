MEB, Öğretmen Atama Genel Müdürlüğü, ihtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.
MEB’den kritik açıklama: Norm fazlası öğretmenler için 3 şart belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir yazı yayımladı. Bir gün önce sonuçlandırılan atamaların bazı şartlarda valiliklerce iptal edilebileceği bildirildi. MEB, iptal kapsamında değerlendirilecek 3 ayrı durumu açıkladı.Alper Talha Şimşek
Bakanlık, bir gün önce sonuçlandırılan norm kadro fazlası öğretmen atamalarının belirli şartlarda valiliklerce iptal edilebileceğini bildirdi.
Öğretmenlerin merak ettiği atama iptal şartları ise 3 ayrı kategori altında belirlendi.
Norm fazlası atamalar hangi durumlarda iptal edilecek?
1. Norm kadro güncellemesi
21 Eylül 2026 tarihine kadar norm kadrolarda yapılacak güncellemeler nedeniyle, ataması gerçekleştirilen öğretmenin görev yaptığı kurumda yeniden norm kadroya dahil olması halinde atama iptal edilebilecek.
Ayrıca öğretmenin yeni atandığı kurumda norm kadro fazlası duruma düşmesi halinde de atamanın iptal edilmesi mümkün olacak.
2. Engellilik durumu
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri emrinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerden ilçe dışına ataması yapılanlar arasında, kendisi en az yüzde 40 oranında engelli olanlar da iptal talebinde bulunabilecek.
Ağır engelli çocuğu bulunan öğretmenler de talep etmeleri halinde atamalarının iptalini isteyebilecek. Bu kapsamda ÖGV, belirgin ÖGV veya ÖKGV kapsamında bulunanlar değerlendirilecek.
3. Sözleşmeliden kadroya geçiş
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken norm kadro fazlası oldukları için ilçe grubu dışına atananlardan, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadrolu öğretmen olarak atanabilecek durumda olanlar da iptal başvurusunda bulunabilecek.
Bu durumdaki öğretmenler, talep etmeleri halinde atamalarının iptal edilmesini isteyebilecek.
ATAMA SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEME
MEB yazısında, 2026-2 dönemi İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği işlemlerinin başlaması nedeniyle norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin valilik onaylarının ivedilikle alınması istendi.
Bakanlık ayrıca atama ve iptal sürecinin nasıl işleyeceğini de açıkladı.
Öncelikle duyuru kapsamında ataması gerçekleşen tüm öğretmenler için mutlaka atama kararnamesi düzenlenecek. Daha sonra yukarıdaki şartlardan birine uyan ve uygun görülen öğretmenler için ayrıca iptal kararnamesi çıkarılacak.
Öğretmenler, ilgili sonuçlara pbs.meb.gov.tr sonuç sayfasından ulaşabilecek.