Kaynak: İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, Çınarlı Mahallesi’ndeki otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Çalışmalar sırasında otluk alanda bulunan kaplumbağa da ekipler tarafından yanmaktan kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kaplumbağaya su verdikten sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.