Kaynak: DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde havaya rastgele ateş açılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu görüntülerini inceleyerek magandaların kimliklerini tek tek tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şuphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile 900'den fazla mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.