Mansur Yavaş Erdoğan'la ne konuştu? YENİ Parti açıklaması

"Talepten önce, böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı; haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir” diye konuştu.