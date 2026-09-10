Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını aktaran Yavaş, CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Mansur Yavaş Erdoğan'la ne konuştu? YENİ Parti açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sürpriz bir ziyaretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ani geliştiği belirtilen görüşmede Yavaş-Erdoğan zirvesinde konuşulanları Mansur Yavaş açıkladı.Aykut Metehan
Mansur Yavaş, Nefes Gazetesi'nden Mahir Bağış'a konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Yavaş, görüşmeye ilişkin açıklama yaparak, “Kabulde, başta metro yatırımları olmak üzere, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik” dedi.
Nefes'e açıklamalarda bulunan Yavaş, siyaset konuşulmadığını söylerken, metro projelerinin, 600 milyonluk hazine tahvillerinin, 1.3 milyarlık kredi ve Yenimahalle’de yapılacak fuar ve kongre merkezi projesinin gündeme geldiğini ifade etti.
Yavaş, satmak istedikleri iki araziye Çevre Bakanlığı’nın koyduğu şerhin kaldırılması için Erdoğan’dan destek istediğini söyledi.
CHP’den istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, “ABB Meclisi’nde iktidar grubu olarak CHP ve YENİ Parti birlikte hareket ediyoruz” dedi.
YENİ Parti lideri Özgür Özel de, “Mansur Yavaş’ın Erdoğan’la görüşmesinden haberim var. Birtakım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, “Bilginiz olsun” demişti.
"Talepten önce, böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı; haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir” diye konuştu.