Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Rapora göre bu hafta Türkiye'de güneşli ve bulutlu hava beklenirken İstanbul ve 10 ile gök gürültülü sağanak yağış için gün verildi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteorolojinin açıklamasına göre 10-11-12 ve 13 Eylül'de Türkiye'de yağışsız bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Ancak yeni haftaya başlarken ülkemizin batı kesimlerinde İstanbul dahil 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Meteorolojinin yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporu şöyle:

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

10 Eylül Perşembe: Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli ve açık bir hava etkili olacak. Özellikle Ege, güney kesimler ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35-38 derece bandına çıkarak kavurucu seviyelere ulaşıyor

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

11 Eylül Cuma: Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, batı ve güney bölgelerde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ege Bölgesi'nin iç ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde termometreler 35°C ile 39°C arasına yükselerek kavurucu bir sıcaklık sunuyor

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

12 Eylül Cumartesi: Türkiye genelinde sıcak ve ağırlıklı olarak güneşli bir hava bekleniyor. Haritaya göre sıcaklıklar özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 35-37 dereceye kadar çıkarken, Marmara ve İç Anadolu'da 30-34 derece civarında seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

13 Eylül Pazar: Türkiye genelinde hafta boyunca etkili olan güneşli ve sıcak hava dalgasının pazar günü de sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

14 Eylül Pazartesi: Türkiye genelinde güneşli hava etkisini sürdürürken, Marmara ve Ege'nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

Bugün hava nasıl? (10 Eylül)

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Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

10 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

11 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

12 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

13 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

14 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

15 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu

KARS °C, 23°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

16 17
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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