Meteorolojinin açıklamasına göre 10-11-12 ve 13 Eylül'de Türkiye'de yağışsız bir hava hakim olacak.
Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Rapora göre bu hafta Türkiye'de güneşli ve bulutlu hava beklenirken İstanbul ve 10 ile gök gürültülü sağanak yağış için gün verildi.Aykut Metehan
Ancak yeni haftaya başlarken ülkemizin batı kesimlerinde İstanbul dahil 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojinin yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporu şöyle:
10 Eylül Perşembe: Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli ve açık bir hava etkili olacak. Özellikle Ege, güney kesimler ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35-38 derece bandına çıkarak kavurucu seviyelere ulaşıyor
11 Eylül Cuma: Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, batı ve güney bölgelerde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ege Bölgesi'nin iç ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde termometreler 35°C ile 39°C arasına yükselerek kavurucu bir sıcaklık sunuyor
12 Eylül Cumartesi: Türkiye genelinde sıcak ve ağırlıklı olarak güneşli bir hava bekleniyor. Haritaya göre sıcaklıklar özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 35-37 dereceye kadar çıkarken, Marmara ve İç Anadolu'da 30-34 derece civarında seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.
13 Eylül Pazar: Türkiye genelinde hafta boyunca etkili olan güneşli ve sıcak hava dalgasının pazar günü de sürmesi bekleniyor.
14 Eylül Pazartesi: Türkiye genelinde güneşli hava etkisini sürdürürken, Marmara ve Ege'nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Bugün hava nasıl? (10 Eylül)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu
KARS °C, 23°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık