Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil 11 ile gök gürültülü sağanak yağış

12 Eylül Cumartesi: Türkiye genelinde sıcak ve ağırlıklı olarak güneşli bir hava bekleniyor. Haritaya göre sıcaklıklar özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 35-37 dereceye kadar çıkarken, Marmara ve İç Anadolu'da 30-34 derece civarında seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.