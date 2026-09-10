Kaynak: Haber Merkezi

Japonya'nın güneyinde yer alan Kyushu adasındaki Sakurajima Yanardağı, dün akşam saatlerinde patladı. Patlamadan sonra yanardağdan havaya binlerce metre yüksekliğe kadar kül ve zehirli volkanik maddeler püskürdü.

Yaşanan gelişmeden sonra Japonya Meteoroloji Ajansı harekete geçti. Ajans tarafından kraterin çevresindeki bölge için üçüncü seviye alarm ilan edilirken, yetkililer yanardağın yakınındaki 2 kilometrelik alana giriş yasağı getirdi.

TURİSTİK FAALİYETLER DURDURULDU

Bölgede henüz tahliye kararı uygulanmaya başlanmadı. Fakat olası riskler sebebiyle bölgedeki tüm turistik faaliyetler yasaklandı. Bunun yanı sıra getirilen giriş ve trafik yasağı, çevredeki araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açtı.

Sakurajima Yanardağı çevresinde meydana gelen halk ise patlamanın ardından ortaya çıkan külün evlerin üzerini beyaza çevirdiğini aktardı. Yetkililer, yanardağda olası bir lav püskürmesine karşı hazırlıklı şekilde bekleyişini sürdürüyor.