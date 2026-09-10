Su altında güvenlikli keşif: "Kapalı Devre" sistemi hayat kurtarıyor

Sessiz, uzun süreli ve iz bırakmadan dalış imkânı sunan kapalı devre solunum cihazları, su altı keşiflerinden belgesel çekimlerine ve arama-kurtarma operasyonlarına kadar birçok alanda önemli avantaj sağlıyor.