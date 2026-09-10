Olay, Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. 6 katlı bir binanın çatısına olukları temizlemek için çıkan şahıs, düşmeye karşı beline halat bağladı.
Halatın bir ucu bacaya bağlanırken, diğer şahıs ise halatı tutmaya çalıştı.
TEHLİKEYE ALDIRMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ
Çatıdan düşme tehlikesine rağmen çalışmasını sürdüren şahıs, olukları temizlemeye devam etti. 6 katlı binanın çatısında gerçekleştirilen çalışma sırasında alınan güvenlik önlemi dikkat çekti.
Şahsın çatıdan sarkarak çalıştığı anlar ise çevrede bulunan kameraya yansıdı.