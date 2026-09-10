Kaynak: İHA

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir biber tarlasına gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çaldı.

Olay, Şambayadı Mahallesi’nde bulunan bir biber tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak için tarlaya geldi. Tarlayı kontrol eden Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde toplandığını fark etti.

Biberleri toplayarak tarladan ayrılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

“BİZDEN ÖNCE HASAT EDİYORLAR”

Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşanan hırsızlığa tepki gösterdi. Özkan, “Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar.” dedi.