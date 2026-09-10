Gaziantep'te tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te Dülük-OSB Tüneli inşaatında kurulan iskelenin bir bölümünün düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tünelde herhangi bir çökme, göçük veya kayma olmadığını açıkladı.