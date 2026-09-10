Yangın, Tahtakale Mahallesi Pazar Caddesi’nde dün gece geç saatlerde meydana geldi.
Bir iş yeri önünde park halinde bulunan otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi.
ALEVLER OTOMOBİLİ TAMAMEN SARDI
Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobilin tamamını kapladı. Alev alev yanan araçta zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
OTOMOBİL GERİYE METAL YIĞINI KALDI
Yangın sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde otomobilin alevler içinde kaldığı ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği görüldü.
Sabah saatlerinde çekilen görüntülerde ise yangının ardından otomobilin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği görüldü.