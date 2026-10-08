Kaynak: AA

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde yaşayan Arif ve Avdet Önsuz çiftinin sağlık sorunları nedeniyle üzüm hasadını gerçekleştiremediğini öğrenen gönüllü gençler, yardım için harekete geçti.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde görev yapan gençlik liderleri ile gönüllüler, köye giderek yaşlı çiftle görüştü. Ardından üzüm bağına geçen gençler, hasadı kendileri yaptı.

Toplanan üzümler, satışından elde edilecek gelirin Önsuz çiftine verilmesi amacıyla Tatvan’a götürüldü.

Tatvan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Murat İlbars, merkezin gönüllülük faaliyetleri yürüttüğünü belirterek yaşlı çiftin üzüm bağında hasat yapacak kimsenin bulunmadığını öğrendiklerini söyledi.

Üzümlerin heba olmasını önlemek için harekete geçtiklerini ifade eden İlbars, gönüllü gençlerle birlikte bağdaki hasadı tamamladıklarını belirtti.

Gönüllülerden Harun Kaya da sağlık sorunları nedeniyle üzümlerini toplayamayan Önsuz çiftine destek olmak için bağa geldiklerini aktardı. Kaya, hasadın gerçekleştirilmesine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek gençlik liderlerine, Gençlik Merkezi’ne ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.

Arif ve Avdet Önsuz çifti de bağlarındaki üzüm hasadını gerçekleştiren gönüllü gençlere teşekkürlerini iletti.