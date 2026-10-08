Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Maltepe’de gece saatlerinde bir binanın bir bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binadaki çökme, saat 05.40 sıralarında meydana geldi.

Binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan çökme sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerinin müdahalesiyle enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BİNANIN 1987 YILINDA YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde binanın 1987 yılında inşa edildiği ve zemin katın yanı sıra 6 kattan oluştuğu bilgisi yer aldı. Yapının giriş bölümünün iş yeri olarak kullanıldığı, diğer katlardaki 12 dairenin ise konut olduğu belirtildi.

“KEŞKE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SONUÇLANDIRSAYDIK”

Enkazdan kurtarılan Tolga Gürpınar, binanın daha önce de çeşitli sorunlar yaşadığını anlattı. Gürpınar, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüşüldüğünü ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Binada çatlakların bulunduğunu belirten Gürpınar, komşuların zaman zaman binadan gelen sesleri duyduğunu ifade etti. Gürpınar, “Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık, keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız” dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği, Maltepe’deki bina çökmesine ilişkin son durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında olduğu belirtilen 2 kişiye yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.