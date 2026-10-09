Kaynak: Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada emeklilerin içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlara sert tepki göstererek iktidarı uyardı.

FETHİ GÜRER'DEN EYT VE İNTİBAK ÇAĞRISI

Emeklilerin açlık sınırının altında, adeta yoksulluğa mahkum bir hayat sürdüğünü vurgulayan Gürer, en düşük emekli aylığının acilen asgari ücret seviyesine eşitlenmesi ve tüm emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.

Mevcut emeklilik sistemindeki haksızlıklara da Gürer dikkat çekti. Emeklilikte adalet arayanların sesinin duyulması gerektiğini belirten Gürer, EYT düzenlemesindeki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sigorta girişindeki bir günlük farkın yıllara mal olmasının büyük bir haksızlık olduğunu ifade ederek kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

İKTİDARA EMEKLİ ÇAĞRISI

Emekli maaşlarının hesaplanmasında intibak yasasının çıkarılması ve katsayıların artırılması gerektiğini belirten CHP'li vekil, iktidarın esnafa verdiği 9000 prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi vaadinin de derhal yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattı.

İktidarın "seçim yaklaşırken zam yapıp oy alırım" mantığının artık işe yaramayacağını belirten Gürer, emeklinin sandıkta bu mağduriyetin hesabını soracağını dile getirdi.

Akaryakıt başta olmak üzere temel giderlerdeki durmak bilmeyen artışlara dikkat çeken Gürer, 2027 yılı için öngörülen maaş artışlarının daha cebe girmeden eridiğini ifade etti. Maaş hesaplamalarında enflasyonun düşük gösterilmesini eleştirerek, iktidarı emeklinin çektiği acıyı görmeye ve ciddiye almaya çağırdı.