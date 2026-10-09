Çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Seden Mutfak, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato ilan etti.
Ünlü mutfak eşyası markası iflasın eşiğinde: Ürünleri 21 ülkeye ihraç ediliyordu
Türkiye'nin çelik mutfak eşyaları sektöründeki tanınmış markalarından Seden Mutfak, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete bir yıllık kesin mühlet verirken gözler 2027'deki duruşmaya çevrildi.Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme, şirkete bir yıllık iflas koruması sağladı.
Çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Seden Mutfak, ciddi bir ekonomik darboğazla karşı karşıya kaldı.
Markanın üreticisi Şensoy Madeni Eşya ile şirket ortaklarının yaptığı konkordato başvurusunda mahkeme kararını açıkladı.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına karar verdi.
GELECEĞİ BİR YIL SONRA BELLİ OLACAK
Mahkeme, konkordato sürecinin denetimini yürütmek üzere görevlendirdiği üç kişilik konkordato komiseri heyetinin görevlerini sürdürmesine de hükmetti.
Şirketin geleceğine ilişkin duruşma ise 1 Ekim 2027 tarihinde görülecek.
ÜRÜNLERİ 21 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Şirketin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Seden Mutfak, 2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteriyor.
Şirket; çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik gibi ürünlerin yanı sıra ahşap, cam, plastik ve porselenden üretilen mutfak eşyalarının üretimini ve ticaretini yapıyor.
Seden Mutfak, yurt içindeki satışlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 21 ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.