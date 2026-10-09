Ünlü mutfak eşyası markası iflasın eşiğinde: Ürünleri 21 ülkeye ihraç ediliyordu

Şirket; çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik gibi ürünlerin yanı sıra ahşap, cam, plastik ve porselenden üretilen mutfak eşyalarının üretimini ve ticaretini yapıyor.

Seden Mutfak, yurt içindeki satışlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 21 ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.