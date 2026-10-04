Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı? Teklif verildi

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kritik bir kanun teklifi sunuldu. Sunulan teklif, özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarında yaşanan ücret adaletsizliğini gidermeyi ve emekli aylıklarını yeniden hesaplayarak iyileştirmeyi hedefliyor.