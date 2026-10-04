Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kritik bir kanun teklifi sunuldu. Sunulan teklif, özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarında yaşanan ücret adaletsizliğini gidermeyi ve emekli aylıklarını yeniden hesaplayarak iyileştirmeyi hedefliyor.
Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı? Teklif verildi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesi için Meclis'e yeni kanun teklifi sunuldu. Teklif yasalaşırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların aylıkları gösterge sistemi ve memur katsayısına göre yeniden hesaplanacak. İşte teklifin tüm detayları…Kaynak: Diğer
Yeni Parti gerekçesinde ekonomik kriz ve ağırlaşan yaşam koşullarına dikkat çekilen kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilerimiz çok zor ekonomik koşullar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Emeklilerimiz düşük maaşlar nedeniyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirirken, son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve ağırlaşan koşullar durumu daha da kötüleştiriyor.''
''Ülkemizde 2000 yılında ve sonrasında emekli olmuş yurttaşlarımızın emekli maaşlarındaki ücret adaletsizliği de bulunuyor.''
"Tüm bu nedenlerle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik, dengesizlik, adaletsizlik giderilmek zorundadır."
MAAŞLAR NASIL YENİDEN HESAPLANACAK? İŞTE MADDE MADDE YENİ SİSTEM
Birgün'de yer alan habere göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenmesi istenen madde ile maaş hesaplama sisteminde şu değişikliklerin yapılması teklif edildi:
GÖSTERGE VE KATSAYI ESASI
506 sayılı Kanun kapsamında bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları; sigortalının mevcut gösterge rakamı ile yürürlükteki memur aylık katsayısı esas alınarak yeniden hesaplanacak.
AYLIK BAĞLAMA ORANI ( YÜZDE 60 - YÜZDE 85)
Taban aylık bağlama oranı yüzde 60 ve üzerinde belirlenecek. Yaş ve gün artırımlarıyla birlikte aylık bağlama oranı hiçbir koşulda yüzde 85'i geçemeyecek.
KAZANILMIŞ HAK KORUNACAK
Yapılan yeni hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutarın, mevcut ödenen aylığın altında kalması halinde emekliye mevcut aylığı ödenmeye devam edecek; hak kaybı yaşanmayacak.
GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILMAYACAK
Düzenleme kapsamında hesaplanan yeni aylıklar için geriye dönük herhangi bir toplu ödeme veya fark ödemesi yapılmayacak.
BORÇLANMA İSTİNASI
Kanunun yayımını takip eden ayın başından sonra borçlanma yaparak aylığını tam aylığa yükseltenler bu düzenlemeden yararlanamayacak.