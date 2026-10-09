Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, TBMM’de ve partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamalarda gündeme getirdiği “fon vurgunu” iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özlale, iktidar mensuplarını eleştirerek, soru önergelerinin reddedilmesine tepki gösterdi ve ellerine ulaştığını söylediği belgelerin araştırılması çağrısında bulundu.

Özlale, açıklamasında “Otoriter rejimlerin sonunda hep yağma baş gösterir” ifadelerini kullanarak, söz konusu fon iddialarının araştırılması için bir yılı aşkın süredir çalışma yürüttüklerini belirtti.

“Bu fon vurgunu da bir tür yağma” diyen Özlale, olayın sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini savundu. Özlale, “AK Parti, siyasetçisiyle, bürokratıyla, iş insanlarıyla bu yağmanın tam ortasında” iddiasında bulunarak, olayla ilişkilendirilen kişilerin önemli bölümünün AK Parti ile bağlantısı olduğunu öne sürdü.

“BELGELER AK PARTİ İÇİNDEN ULAŞTIRILDI”

Özlale, çalışmalarında kullandıkları kaynaklardan birinin AK Parti içerisinden kendilerine ulaştırılan belgeler olduğunu iddia etti. Kendilerine belge ulaştığında kamuoyu önünde soru yönelttiklerini belirten Özlale, TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve bugün de iki bakana ilişkin sorular yönelttiğini söyledi.

Özlale, Cevdet Yılmaz’ın kendisine yönelttiği soruya yanıt verdiğini ve ellerindeki bilginin doğru olduğunu teyit ettiğini ileri sürdü.

İki bakanla ilgili sorularını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) işlem kayıtlarına dayandırdığını belirten Özlale, “Bu MKK belgeleri sahte değil. İsimler de meblağ da doğru” ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ’A İLİŞKİN İDDİA

YENİ Partili Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ilişkin de çeşitli iddialar ortaya attı. Özlale, Göktaş’ın kendisiyle ilişkilendirilen bir dosyanın neden hazırlanarak kendilerine ulaştırıldığını sorgulaması gerektiğini savundu.

Özlale ayrıca, kendisinin yönelttiği sorudan yaklaşık 10 dakika sonra iki kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bilgilerinin de yer aldığı bir açıklama yapıldığını belirterek, “Demek ki Sayın Bakan, dolayısıyla ilgili bakanlıklar ve tabii ki Cumhurbaşkanı, fon vurgunu yapan kişileri yaptıkları işlemler ve TCKN detayında biliyor” iddiasında bulundu.

Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı’nın AK Parti ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler hakkında bir dosyaya sahip olduğunu da iddia ederek, söz konusu isimlerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

“MAĞDURİYET KAMPANYASI ŞAŞIRTMADI”

Bakan Göktaş hakkında bir “mağduriyet kampanyası” başlatıldığını gördüğünü söyleyen Özlale, kendisine yönelik tepkileri de eleştirdi.

Ümit Özlale, “Aileleriyle beraber 2 milyon vatandaşın mağdur edildiği bir fon vurgununda Sayın Bakana sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır” ifadelerini kullandı.

Muhalefet mensuplarına yönelik geçmişteki uygulamaları da eleştiren Özlale, Bakan Göktaş’ın kendisinden özür beklemesi durumunda öncelikle mağdur edildiğini savunduğu hak sahiplerinden ve “hak mahrumiyeti yaşatıldığını” söylediği kişilerden özür dilenmesi gerektiğini ifade etti.

“VİCDANIM RAHAT, HESAP VEREMEYECEĞİM BİR ŞEY YOK”

Fon iddiaları üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştığını belirten Özlale, “Halkımı dolandıranları ve nasıl dolandırdıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, veremeyeceğim bir hesap da yok” dedi.

Yeni Partili Özlale, partisinin ve çalışma arkadaşlarının konuyla ilgili tutumundan gurur duyduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bu soygun çetesini ifşa etmeye ve bu vurgunun siyasi ayağını temize çıkarmaya ilk günkü heyecanımız ve enerjimizle devam edeceğiz. Bu halkı soyanlardan, onları koruyanlardan ve denetim görevini yerine getirmeyenlerden de hesap soracağız.”