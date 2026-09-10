Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir ses kaydı gündeme geldi. Güllü’nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan Sultan Nur Ulu, annesi Güllü'yü iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni ses kaydında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Güllü davasında yeni ses kaydı ortaya çıktı: Sultan Nur neden sustuğunu anlattı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik soruşturmada itirafçı Sultan Nur Ulu ortaya çıkan yeni ses kaydında şüpheli Tuğyan ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sultan Nur şimdiye kadar neden sustuğunu tek tek anlattı.Kaynak: Diğer
Ulu, ATV'de yer alan habere göre neden Sultan Nur ses kaydında neden sustuğuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakın, o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum” dedi.
Sultan Nur Ulu, Tuğyan’ın kendisini parçalayacak şekilde davrandığını öne sürerek, “Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini, üstünü falan soyunuyordu” ifadelerini kullandı.
"SANA KİM İNANIR" DEMİŞ
Ulu, yaşananlarla ilgili Tuğyan’a daha önce de uyarıda bulunduğunu belirtti.
Sultan Nur Ulu, “Dedim ki Sultan, sana kim inanır? Ama ben zaten ona bunu söylemiştim” dedi.
Ulu ayrıca, Tuğyan’a, “Senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım” dediğini aktardı.
"OSCARLIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU"
Sultan Nur Ulu’nun açıklamalarında Tuğyan’ın davranışlarına ilişkin sözleri de dikkat çekti.
Ulu, “Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscarlık bir performans sergiliyordu” ifadelerini kullandı.
Tuğyan’a “Neden böyle bir şey yaptın?” diye sorduğunu belirten Ulu, “Ağlamaya başlıyordu” dedi.
Güllü soruşturması kapsamında itirafçı olan Sultan Nur Ulu’nun dava dosyasına giren yeni ses kaydı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmadaki dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.