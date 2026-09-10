Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı

HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı

Mısır’da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’da HAVELSAN ve AOI, HAMZA-1 otonom insansız hava aracı için satış anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ortak üretim sürecinin ardından program ticari aşamaya taşındı.

Kaynak: AA
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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 1

Mısır’da El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026 düzenlendi. Fuarda HAVELSAN ve AOI arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 2

Anlaşma HAMZA-1 programını kapsıyor. HAMZA-1, otonom insansız hava aracı olarak geliştirildi.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 3

İş birliği, iki kuruluşun daha önceki anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor. HAVELSAN ve AOI, 26 Ağustos 2025’te stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştı.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 4

Bu anlaşma, Mısır’da ortak üretimi kapsıyordu. Kapsamda dikey kalkış ve iniş yapabilen otonom insansız hava araçları bulunuyordu.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 5

HAMZA-1 programı da bu iş birliği kapsamında geliştirildi. HAVELSAN, otonom sistemler alanındaki teknoloji birikimini programa aktardı.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 6

Şirketin BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT platformlarından elde edilen birikim de kullanıldı. Bu teknoloji birikimi, AOI’nin Mısır’daki üretim kabiliyetleriyle birleştirildi.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 7

İlk HAMZA-1 sistemi Aralık 2025’te tanıtıldı. Sistem, Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te kamuoyuna gösterildi.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 8

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yeni bir adım atıldı. Taraflar, HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 9

Böylece program ticari aşamaya taşındı. Ortak üretim faaliyetlerinin ardından satış süreci de başlamış oldu.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 10

HAMZA-1’in uluslararası pazara yönelik bir ürüne dönüştürülmesi hedeflendi. Anlaşma kapsamında farklı kullanıcılara teslimatlar yapılması bekleniyor.

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HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı - Resim: 11

Program, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma teknolojileri iş birliğini de ortaya koyuyor. HAMZA-1 ayrıca HAVELSAN’ın ortak üretim ve yerlileştirme yaklaşımının bir örneğini oluşturuyor.

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