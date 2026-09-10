Mısır’da El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026 düzenlendi. Fuarda HAVELSAN ve AOI arasında yeni bir anlaşma imzalandı.
HAVELSAN yine gururlandırdı: Mısır’da tarihi imza atıldı
Mısır’da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’da HAVELSAN ve AOI, HAMZA-1 otonom insansız hava aracı için satış anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ortak üretim sürecinin ardından program ticari aşamaya taşındı.Kaynak: AA
Anlaşma HAMZA-1 programını kapsıyor. HAMZA-1, otonom insansız hava aracı olarak geliştirildi.
İş birliği, iki kuruluşun daha önceki anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor. HAVELSAN ve AOI, 26 Ağustos 2025’te stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştı.
Bu anlaşma, Mısır’da ortak üretimi kapsıyordu. Kapsamda dikey kalkış ve iniş yapabilen otonom insansız hava araçları bulunuyordu.
HAMZA-1 programı da bu iş birliği kapsamında geliştirildi. HAVELSAN, otonom sistemler alanındaki teknoloji birikimini programa aktardı.
Şirketin BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT platformlarından elde edilen birikim de kullanıldı. Bu teknoloji birikimi, AOI’nin Mısır’daki üretim kabiliyetleriyle birleştirildi.
İlk HAMZA-1 sistemi Aralık 2025’te tanıtıldı. Sistem, Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te kamuoyuna gösterildi.
El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yeni bir adım atıldı. Taraflar, HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı.
Böylece program ticari aşamaya taşındı. Ortak üretim faaliyetlerinin ardından satış süreci de başlamış oldu.
HAMZA-1’in uluslararası pazara yönelik bir ürüne dönüştürülmesi hedeflendi. Anlaşma kapsamında farklı kullanıcılara teslimatlar yapılması bekleniyor.
Program, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma teknolojileri iş birliğini de ortaya koyuyor. HAMZA-1 ayrıca HAVELSAN’ın ortak üretim ve yerlileştirme yaklaşımının bir örneğini oluşturuyor.