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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı Akçiriş mahallesi alt küme evlerinde fındık üreticisi tarafından denizden yükseklik olarak 250 rakımda Tek Dal Ordu Çakıldak Fındık Kumlu Toprakta 3.cü Yılında Ürün Verdi. Deneyimli fındık üreticisi Bölgemiz geneli 2000 yılından itibaren küresel ısınmanın etkisiyle çok sıcak olmaya başladı.

Sıcakların mevsimsel değerlerde yüksek olmasından dolayı yeterince dağlara kar düşmeyerek kuruyan toprak kumlu bir şekle dönüşünden dolayı yeterli su alamıyor. Buna birde fındık üreticilerinin korkulu rüyası olan dalkıran da çok büyük fındık bahçelerinde ürün veren dallarda verim kaybına neden oluyor. Karadeniz Bölgesinde fındık üreticisini elde ettiği ürüne harcadığı emeğin karşılığını alamadığını ancak bölgemizde başka ürün yetişmediğinden bu ürün ile uğraşıyor diyen çiftçiler. Fındık bahçesi sıcaklardan kurumaya başladı, ürün veren dalları dalkıran da içini oyarak ciddi derece ürün kaybına sebep oldu.

Birde 2019 yılından beri mücadele ettiğimiz zehirli fındıkların baş belası kırmızı kokarca istilasıyla uğraşıyor fındık üreticileri. Duyarlı ve deneyimli fındık üreticisi aynı zamanda ürün tescil ve fındık budamasında uzanan sertifikalı olarak bilinçli fındık üreticisi yapıyor. Bahçesinde kuruyan fındıkların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için yaptığı saha çalışması sonucunda sıcağa dayanıklı kumlu topraklar dada yetişerek ürün veren tek dal Ordu çakıldak fındığını dikti.

İçinde bulunduğumuz yıl olarak 3. yılında ürün verdi. En önemlisi bu tek dal fındığın çevresinde Giresun ince kabuklu fındık ocakları bulunuyor bu ocakların dalları yapraklarını dökmesine karşın Ordu çakıldak fındık daha gür daha yeşilimsi bir yaprak sergileyerek ben bu topraklarda ürün verebilirim diye göz kırpıyor üreticilerimize.