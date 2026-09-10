Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin erken gerçekleşmesi veya anayasa değişikliği yapılması gerekiyor.
Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi
AK Parti ve MHP arasında Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçim takvimi tartışmaları sürüyor. AK Parti, MHP, ekonomi yönetimi ve kurmaylar arasında seçim takvimi konusunda uzlaşı sağlanamadı.Aykut Metehan
AK Parti seçim takvimi için 2027'yi işaret etse de Bahçeli seçimlerin mümkün olduğunca zamanına yakın, yani Mayıs 2028'de yapılmasını diretiyor.
Mayıs 2028’de yapılması gereken seçimlerin erkene alınması konusunda AK Parti, ekonomi yönetimi ve MHP’den farklı tarihler ve gerekçeler öne çıkıyor.
AK Parti seçimleri 2027'de istiyor
Ekonomim’de yer alan habere göre AK Parti'de ağırlık kazanan görüş, seçimlerin Kasım 2027’de yapılması yönünde.
Bu görüşü savunan kurmaylar, yaz döneminden çıkan seçmenin psikolojik olarak daha rahat olduğunu, okul ve kış hazırlıklarının tamamlandığını belirtiyor.
İlkbaharda yapılacak seçimin ise kıştan yeni çıkan seçmenin ekonomik ve sosyal kaygıları nedeniyle daha riskli olabileceği değerlendiriliyor.
rdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin en güçlü yollarından birinin Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi olduğu belirtilirken, ekonomi kurmayları seçim için Mart 2028’i öneriyor.
Bu tarihin gerekçesi, ekonomide toparlanmaya daha fazla zaman tanımak ve seçim öncesinde koşulları iyileştirmek olarak gösteriliyor.
Kurmaylar 16 Nisan 2028 tarihini gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2017 Anayasa referandumunun 11’inci yıl dönümüne denk gelen bu tarihte Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini savunuyor ve bunu “istisnai adaylık” olarak nitelendiriyor.
BAHÇELİ ANAYASA İSTİYOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini, Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün Anayasa değişikliğiyle açılmasını öneriyor.
Bahçeli çerçeve yasa perspektifinin yeni anayasa entegre edilmesini ve böylece sürecin garanti altına alınmasını istiyor.
Bahçeli ve Erdoğan arasındaki seçim takvimi tartışmaları, akıllara BBC'den Ayşe Sayın'ın kaleme aldığı yazıyı bir kez daha akıllara getirdi.
Sayın yazısında, MHP'li bir yetkilinin "Cumhur ittifakının devam edeceğinin garantisi yok" dediğini yazmıştı.