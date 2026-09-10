Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi

Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi

AK Parti ve MHP arasında Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçim takvimi tartışmaları sürüyor. AK Parti, MHP, ekonomi yönetimi ve kurmaylar arasında seçim takvimi konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin erken gerçekleşmesi veya anayasa değişikliği yapılması gerekiyor.

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AK Parti seçim takvimi için 2027'yi işaret etse de Bahçeli seçimlerin mümkün olduğunca zamanına yakın, yani Mayıs 2028'de yapılmasını diretiyor.

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Mayıs 2028’de yapılması gereken seçimlerin erkene alınması konusunda AK Parti, ekonomi yönetimi ve MHP’den farklı tarihler ve gerekçeler öne çıkıyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 4

AK Parti seçimleri 2027'de istiyor

Ekonomim’de yer alan habere göre AK Parti'de ağırlık kazanan görüş, seçimlerin Kasım 2027’de yapılması yönünde.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 5

Bu görüşü savunan kurmaylar, yaz döneminden çıkan seçmenin psikolojik olarak daha rahat olduğunu, okul ve kış hazırlıklarının tamamlandığını belirtiyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 6

İlkbaharda yapılacak seçimin ise kıştan yeni çıkan seçmenin ekonomik ve sosyal kaygıları nedeniyle daha riskli olabileceği değerlendiriliyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 7

rdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin en güçlü yollarından birinin Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi olduğu belirtilirken, ekonomi kurmayları seçim için Mart 2028’i öneriyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 8

Bu tarihin gerekçesi, ekonomide toparlanmaya daha fazla zaman tanımak ve seçim öncesinde koşulları iyileştirmek olarak gösteriliyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 9

Kurmaylar 16 Nisan 2028 tarihini gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2017 Anayasa referandumunun 11’inci yıl dönümüne denk gelen bu tarihte Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini savunuyor ve bunu “istisnai adaylık” olarak nitelendiriyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 10

BAHÇELİ ANAYASA İSTİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini, Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün Anayasa değişikliğiyle açılmasını öneriyor.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 11

Bahçeli çerçeve yasa perspektifinin yeni anayasa entegre edilmesini ve böylece sürecin garanti altına alınmasını istiyor.

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Bahçeli ve Erdoğan arasındaki seçim takvimi tartışmaları, akıllara BBC'den Ayşe Sayın'ın kaleme aldığı yazıyı bir kez daha akıllara getirdi.

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Erdoğan ve Bahçeli arasında seçim krizi - Resim: 13

Sayın yazısında, MHP'li bir yetkilinin "Cumhur ittifakının devam edeceğinin garantisi yok" dediğini yazmıştı.

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