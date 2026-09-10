Sözcü programcısı İsmail Küçükkaya'dan Tom Barrack övgüsü

İsmail Küçükkaya Sözcü TV ekranlarında hazırlayıp sunduğu Günaydın Türkiyem programında Tom Barrack'a övgüler dizdi. Barrack'ın Türkiye için çok önemli bir figür olduğunu iddia eden Küçükkaya, "Barrack bize çok yakın bir isim. Aslında bizim de şu anda şansımız, onu da ifade edeyim" dedi.