İsmail Küçükkaya Sözcü TV ekranlarında hazırlayıp sunduğu Günaydın Türkiyem programında Tom Barrack'a övgüler dizdi. Barrack'ın Türkiye için çok önemli bir figür olduğunu iddia eden Küçükkaya, "Barrack bize çok yakın bir isim. Aslında bizim de şu anda şansımız, onu da ifade edeyim" dedi.
Sözcü programcısı İsmail Küçükkaya'dan Tom Barrack övgüsü
Sözcü TV programcısı İsmail Küçükkaya, Orta Doğu ve Türkiye'de monarşi isteyen ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı övdü. Küçükkaya, "Ulus devletler 1919'dan bu yana refahın önünde bir engel" diyen Barrack için "Bizim şansımız" dedi.Aykut Metehan
İsmail Küçükkaya'nın Barrack övgüsü şöyle:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Orta Doğu temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü. Tom Barrack, Trump yönetimine çok yakın, Trump'ın arkadaşı. Ama aynı zamanda Türkiye ve Suriye'de çok etkili. Türkiye ile arası da çok iyi. Bizimkilerle iyi görüşüyor, iyi anlaşıyor. Hem işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Dışişleri Bakanı Fidan'la, İbrahim Kalın'la iyi hukukları var."
Burak Tatari: Çok önemli bir isim. Aynı zamanda gece saatlerinde bu toplantının ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırladı. Dolayısıyla Suriye'de de önemli gelişmeler daha da yaşanacak önümüzdeki günlerde.
İsmail Küçükkaya: Türkiye de orada etkili.
Burak Tatari: Türkiye etkili. Barrack'ta şöyle bir durum var; bazı çıkışlarıyla Türkiye'de eleştiriliyor, özellikle millet sistemini övmesiyle vesaire.
Ama öte yandan da özellikle İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına 60 kilometre yakındaki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü vurmasının ardından yaptığı açıklamalarda İsrail'i bundan sorumlu tuttuğu ve eleştirdiği için İsrail tarafından ve ABD'deki İsrail lobisi tarafından da istenmeyen adam ilan edildi.
İsmail Küçükkaya: Ama bize çok yakın, bizim de şu anda aslında bir şansımız, onu da ifade...
Küçükkaya'nın bu sözleri üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü