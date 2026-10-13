Kaynak: ANKA

Osmaniye’de yaşayan 63 yaşındaki Fatma Yılmaz, ekonomik sıkıntılar nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Yılmaz, beş çocuğunun Antakya’da bulunduğunu ancak onların da maddi durumları nedeniyle kendisine yardım edemediğini söyledi. Evindeki eşyaların hayırseverlerin desteğiyle temin edildiğini belirten Yılmaz, yaşamını sürdürmekte büyük güçlük çektiğini anlattı.

SOSYAL DESTEKLER GEÇİNMESİNE YETMİYOR

ANKA Haber Ajansı’na yaşadığı sorunları anlatan Yılmaz, iki ayda bir eşini kaybetmiş kadınlara yönelik 4 bin lira yardım aldığını, buna ek olarak 3 bin lira sosyal destekten yararlandığını ifade etti. Ancak aldığı yardımlarla hem kirasını hem de günlük yaşam masraflarını karşılayamadığını belirten Yılmaz, üç aylık kira borcunun bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, ev sahibi ve emlakçının kendisinden evi boşaltmasını istediğini de aktardı.

Sağlık sorunlarının da yaşamını zorlaştırdığını dile getiren Yılmaz, kronik guatr hastalığı bulunduğunu ve diz ağrıları nedeniyle günlük işlerini yapmakta güçlük çektiğini söyledi. Tedavi olamadığını belirten Yılmaz, beslenme ihtiyacını karşılamak için de alt komşusunun yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

GIDA İHTİYACINI KOMŞUSUNUN YARDIMIYLA KARŞILIYOR

Düzenli bir gelirinin olmadığını ve evinde yiyecek bulunmadığını belirten Yılmaz, komşusunun desteği olmadan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını anlattı. Yardım istemekten dolayı mahcubiyet duyduğunu dile getiren Yılmaz, yaşadığı güçlüğü şu sözlerle aktardı:

“Eşim vefat etti. Hiçbir yerden gelirim yok. Evimde yiyecek erzakım bile yok. Alt komşum her zaman yardımcı oluyor. Kirama bile yetmiyor. Kendime bile bakamıyorum. Yemeğimi bile alt komşum getiriyor. Nereye kadar getirecek? Ondan da utanıyorum, çekiniyorum.”

FATMA YILMAZ’DAN BARINMA VE YAŞAM DESTEĞİ ÇAĞRISI

Kira borcu nedeniyle evini kaybetme endişesi yaşadığını belirten Yılmaz, ilerleyen yaşında nereye gideceğini bilemediğini söyledi. Yaşam koşulları arasındaki ekonomik uçuruma da dikkat çeken Yılmaz, kendisinin de insanca yaşamak istediğini belirterek yetkililere ve hayırseverlere seslendi:

“‘Evinden çık’ diyorlar. Ben nereye gideyim, sokaklara mı düşeyim? Bu yaşımda ben ne yapayım? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Benim de yaşamaya hakkım yok mu? Ben hiç yaşayamadım. Türkiye’de birileri zenginlik içinde yüzerken ben kiramı ödeyemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Oturacak eşyam bile yok. Komşum getirdi, verdi. Ben insan değil miyim? Benim de elimden tutun ne olur, Allah rızası için.”