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Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında yaptığı yayında fon soruşturmasına ilişkin yanlış bilgilerin muhalefeti yönlendirmek için kullanıldığını ileri sürdü. Somut bilgilerin bu şekilde sulandırıldığını savunan Özdil, sert ifadelerle tepki gösterdi:

'MUHALEFETİ YEMLEDİLER'

“Somut bilgi yanlış bilgilerle sulandırılıyor. Muhalefeti yanlış bilgilerle yemlediler, muhalefet oltanın üstüne atladı.”

İktidarın içinden bilgi getirildiği söylemiyle muhalefetin manipüle edildiğini öne süren Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir takım sihirli eller, 'iktidar içinden bilgi aktarıyoruz' ayaklarıyla muhalefet partisini içeriden kuşatıyor, yönlendiriyor, kullanıyor, manipüle ediyor. Bu kaçıncı be birader ya?”

ÖZLALE’NİN AÇIKLAMASINDA İSİM KARIŞIKLIĞI

Tartışmanın arka planında, YENİ Partili Ümit Özlale’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir’i 830 milyon liralık fon işlemiyle ilişkilendiren açıklaması bulunuyor. Göktaş, işlem yapan kişinin babası olmadığını, kimlik numaralarının farklı olduğunu açıkladı. İsim benzerliğinden kaynaklanan hata daha sonra YENİ Parti tarafından da kabul edildi; Özgür Özel, Göktaş’ın babasından özür diledi.





Özlale, bilgi kaynakları arasında AK Parti içinden gönderilen belgelerin bulunduğunu savunmuştu. Özdil ise bu tür bilgi aktarımlarının muhalefeti yönlendirmek ve fon soruşturmasındaki somut bulguları sulandırmak için kullanılabileceği uyarısında bulundu.