Kaynak: Haber Merkezi

Artan hayat pahalılığı vatandaşın bütçesini zorlarken, sosyal medyada paylaşılan bir video ekonomik sıkıntıları gözler önüne serdi. Videoda bir vatandaş, temel ihtiyaçlardan giyime kadar hemen her şeyin "1.000 lira" olmasından dert yandı.

'1.000 LİRADAN AŞAĞI YAPABİLDİĞİMİZ BİR AKTİVİTE YOK'

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda, bir vatandaş günlük yaşamındaki harcamaları üzerinden dikkat çeken bir duruma işaret etti. Dışarıda yemek yemenin, market alışverişinin ve en temel giyim ihtiyaçlarının bile artık "1.000 lira" ile ifade edildiğini vurgulayan vatandaş, durumu "1.000 lira ülkesine dönüştük" sözleriyle özetledi.

Videoda vatandaş, yaşadığı durumu şu çarpıcı örneklerle dile getirdi:

"Döner ayran yiyoruz 1.000 lira.

Markete gidiyoruz, sebze meyve alıyoruz 1.000 lira.

Bir tane şort alıyoruz, tişört alıyoruz, birer tane yani bunlar ayrı ayrı yine 1.000 lira.

En ufak bir yere gitmek için yakıt alıyoruz 1.000 lira.

Biz galiba artık "1.000 lira ülkesine" dönüştük.

Bunun ekonomiyle de alakası yok yani.

Ülkede her şeyi sanki minimum seviyede 1.000 liraya çekmişler gibi.

Hani eskiden 1 milyoncular vardı ya, şimdi de "1000 TL'ciler" olacak herhalde.

Ben anlamadım abi, 1.000 liradan aşağı yapabildiğimiz bir aktivite yok"