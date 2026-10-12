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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ı parti genel merkezinde bir araya getirerek barıştırması ve sonrasında MHP ile BAE'de yer alan Sedat Peker arasında esen sıcak rüzgarlar, ilginç bir hale geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Peker için kullandığı "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" ifadeleri, Volkan Aydın isimli bir vatandaşı harekete geçirdi.

Peker'i görmeyi hayal ettiğini belirten Aydın, vatan hasretinin bitmesi için bir farkındalık oluşturmak hedefiyle Ankara'dan bisikletiyle yola çıktı. BAE'ye ulaşmak için tek başına toplam 3 bin 600 kilometre pedal çevirecek olan Aydın'ın rotasındaki ilk durağı ise Osmaniye oldu.

"SIRF REİSİMİZ VATANA DÖNSÜN, VATAN HASRETİ BİTSİN DİYE..."

Osmaniye Haberde yer alan habere göre; yolculuğu sırasında duygularını paylaşan Volkan Aydın, eyleminin gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Sayın Devlet Bahçeli’nin mesajı üzerine reisimiz, kıymetli büyüğümüz Sedat Peker için Ankara’dan bisikletimle yola çıktım. Sayın Devlet Bahçeli'nin, ‘Ülküdaşımız en kısa sürede vatanına kavuşacaktır’ demesi üzerine, böyle bir farkındalık oluşturmak için toplamda 3 bin 600 kilometrelik yolu bisikletimle gitmek üzere yola çıktım. Tabii bu yolda zorluklar oldu ama çok güzel dostluklar da kurdum. Sırf reisimiz vatana dönsün, iyilikler çoğalsın, vatan hasreti bitsin diye bu yola başvurdum, niyetlendim. Tek başımayım. Allah, yaptığım bu yolculuğun inşallah hayırlara vesile olmasını nasip etsin.”

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli'nin Şahin ve Saral'ı barıştırma kararını destekleyen Sedat Peker, BAE'den yayımladığı mesajda emeği geçenlere teşekkür ederek Bahçeli'den övgüyle bahsetmişti.

Bu açıklamaya MHP kanadından yanıt gecikmemiş, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bir kullanıcının temennisi üzerine Peker'den "Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır" şeklinde bahsederek Peker'in yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini ifade etmişti.