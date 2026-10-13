Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de enflasyon rakamları, hayat pahalılığı ve işletme maliyetleri üzerindeki tartışmalar sürerken, iş dünyasından resmi verilere yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. Kiğılı markasının kurucusu ve perakende sektörünün duayen isimlerinden Abdullah Kiğılı, devlet tarafından açıklanan yüzde 30'luk enflasyon oranının piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade etti.

"SİZ İNANIYOR MUSUNUZ YÜZDE 30 ENFLASYONA?"

Açıklanan resmi veriler ile reel piyasadaki maliyetler arasındaki derin makasa dikkat çeken Kiğılı, mevcut enflasyon beklentilerine göre hesaplanan karlılık oranlarıyla işletmelerin ayakta kalmasının imkansız hale geldiğini vurguladı. Yüzde 30 kar marjının işletmeleri doğrudan iflasa sürükleyeceğini belirten Kiğılı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet geçen hafta enflasyonu yüzde 30 olarak açıkladı. Siz yüzde 30 karla mal satarsanız, hiç para kazanamıyorsunuz. Siz inanıyor musunuz %30 enflasyona? Yüzde 30'la satarsanız, kapıları 2 senede kapatırsınız. 40’la, 50 ile de kurtaramazsınız. Bugün genel giderler, sadece kira ve maaşlar yüzde 30. İstediğin kadar kar etmeye kalkarsan, malın pahalanıyor. O zaman da malını satamıyorsun.”