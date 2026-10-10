Kaynak: İHA

Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının, ‘Ne Alırsan 100 TL' kampanyası yoğun ilgi gördü. Mağaza açılmadan önünde toplanan vatandaşlar kapıların açılmasıyla içeri girmek için birbiriyle yarıştı. İçeri girmek için vatandaşların oluşturduğu kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin bulunduğu mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için yoğun çaba harcadı.



Müşteri Hüseyin Demir, "Çocuklarımız için kendimiz için bulabilirsek kıyafet alacağız ürünler ne alırsan 100 liraymış" dedi.



Müşteri Mislina Alıç ise, "Fiyatlar piyasaya göre çok iyiydi. Her şey 100 lira. Ben içeri girerken rahat girdim arkadan geldim" diye konuştu.



Müşteri İbrahim Köse, "İşime yarayacak olanları aldım kış geliyor ürünler 600 lira tuttu, başka yerden alsaydım 3 bin 4 bin tutardı" dedi.



İş yeri sahibi Tevfik Maraşlı da, "Tek fiyat ne alırsak 100 lira açılışa insanlar biraz heyecana kapılıyor biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.