Kaynak: ANKA

Zeytin ağaçlarıyla kaplı Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde her yıl 15 bin ila 20 bin ağaçta yapılan zeytin hasadı, bu yıl üreticiyi iflasın eşiğine getirdi. Girdi maliyetlerinin katlandığını ancak ürün fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten zeytin üreticisi Ertuğrul Özcan, tükenişi şu verilerle gözler önüne serdi:

Zeytinin sadece ağaçtan toplanmasının kilogram maliyeti 20 TL’ye ulaştı. Yağlık zeytin ise tüccar tarafından bugün 25 TL’den alınıyor. Bazı alanlarda fiyatların 10 TL’ye kadar düştüğü belirtiliyor.

Geçen yıl 300-350 TL bandında seyreden toptan zeytinyağı fiyatları bu yıl 200-250 TL seviyelerine geriledi.

KATLANAN GİDERLER

İşçi yevmiyeleri bir önceki yıla göre yüzde 50-60 artarak günlük 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişirken; gübre, mazot, budama ve tarla sürüm maliyetleri işin içinden çıkılmaz bir hal aldı.

MARKET İTİRAZI

Özcan, "Üreticide fiyat düşüyor ama yük sadece bize kalıyor. Madem ucuzladı, market raflarına da yansısın, tüketici de ucuz zeytin görsün" diyerek sitem etti.

ZEYTİN TARLASINDAKİ İŞÇİLER ISYAN ETTİ

Üreticinin malını satamaması, tarlada günlükle çalışan emeklileri ve dar gelirli aileleri doğrudan vurdu. Birçok işçi ürün para etmediği için yevmiyesini dahi alamamaktan şikayetçi.

Tarla çalışanlarının dile getirdiği acı dramlar şu şekilde haber detaylarına yansıdı:

"Cebimde 1.000 Lira Yok, Geceleri Teneke Topluyorum": 25 bin 500 lira emekli maaşı alan bir erkek işçi, maaşının 14-15 bin lirasını kiraya verdiğini söyleyerek, "Bugün cebimde bin lira yok. Sabah ekmek almak için arkadaşlarıma mesaj atıyorum. Geceleri faturalarımı ödeyebilmek için dışarıdan hurda ve teneke topluyorum. Biz açız, biz bitiğiz" dedi.

"KIZIM ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI, YURT ÇIKMAYINCA GÖNDEREMEDİK"

Bir kadın işçi, kızının Sinop’ta üniversite kazandığını ancak ev kirası ve yaşam masrafları nedeniyle gönderemediklerini anlattı: "20 bin lira aylık gelirle çocuğu nasıl okutayım? Yurt çıkmayınca gönderemedik."

TORUN HARÇLIĞI İÇİN TARLADA

Emekli maşının yetmediğini belirten kadın işçiler, "Torunlarımız 'Babaanne ben okula gidiyorum' dediğinde eline bir simit parası verebilmek için buradayız. Bazen paramız olmadığı için torunlarımıza görünmemek için başka kapılardan kaçıyoruz" ifadelerini kullandı.