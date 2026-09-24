Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yüksek değerli mal varlıklarına yönelik yeni bir işlem gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen iki özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen lüks yat hakkında el koyma kararı uygulandı.

İKİ ÖZEL JETE EL KONULDU

El konulan hava araçlarının TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 olduğu bildirildi.

2026 MODEL LÜKS YAT DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında el konulan bir diğer varlık ise “LORETA” isimli yat oldu. Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen yatın 2026 model Benetti Oasis 34M olduğu kaydedildi.

DEĞERLERİ MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Jetler ve yatın toplam değerine ilişkin haberlerde iki farklı rakam yer alıyor. Bazı kaynaklar yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL, bazıları ise 1,8 milyar TL olarak aktarıyor. Bu nedenle resmi rakam netleşene kadar başlık ve metinde yalnızca “milyarlık” ifadesini kullanmak daha güvenli.